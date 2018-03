Primarul Râmnicului, enervat de afirmațiile lui Grig Crăciunescu și ale unei ziariste

Astăzi, în ședința ordinară aferentă lunii martie, primarul Râmnicului și-a pierdut calmul la unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi (legat de salubrizarea orașului) și a vorbit, probabil, mai mult decât și-ar fi dorit. Prins în contre politice cu liberalii din Consiliul Local al Râmnicului, Mircia Gutău și-a descărcat, în parte, nervii pe o ziaristă.

Întrebarea buclucașă adresată primarului de consilierul liberal Grig Crăciunescu a sunat în felul următor: „Domnu primar, vă întreb, se va finaliza SMID-ul, poate aveți mai multe informații de la Consiliul Județean, se va finaliza SMID-ul și va fi desemnat, mai devreme sau mai târziu, un operator pentru zona 3?”

Răspunsul oferit de primarul Mircia Gutău a sunat astfel: „Domnu Crăciunescu, aș vrea să încep prin a răspunde în felul următor. Dimineață am făcut o greșeală în sinea mea, am citit revista presei și o anumită ziaristă a relatat identic ceea ce ați spus dvs. și am considerat că ziarista respectivă este redusă mintal. Cum poate să facă o astfel de afirmație? Dar văd că acum aceste afirmații vin din partea dvs.? Cum puteți spune dvs. că eu nu am făcut demersuri și că aș fi de partea Romprestului dacă eu conștient am forțat nota și am vrut să îndrept greșelile care s-au făcut în contract?”.