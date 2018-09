Related Stories

Tânărul social-democrat din fruntea Costeştiului nu are dubii: valurile din ultima vreme care zguduie PSD-ul sunt opera lui Victor Ponta. În ultimul an, Toma Peştereanu spune în continuu că rolul fostului său şef de partid este unul toxic, iar acum crede că mişcarea tridentului Stănescu-Firea-Ţuţuianu îl are ca dirijor tot pe Ponta iar problemele nu vor dispărea prin îndepărtarea lui Dragnea: „Nu suntem lăsaţi să guvernăm! Nu se vrea, sub nici o formă, să se aplice programul de guvernare, pactul pe care PSD-ul l-a făcut cu acest popor! Am citit din scrisoarea celor trei: Partidul Social Democrat guvernează România de 1 an şi 9 luni, cu rezultate economice pozitive. Toţi indicatorii atestă o creştere economică sustenabilă, un nivel record al veniturilor statului, o îmbunătăţire a absorbţiei fondurilor europene. Au crescut salariile, pensiile, ajutoarele sociale şi subvenţiile pentru agricultori. Avem cel mai mare număr de salariaţi din ultimii 20 de ani şi cel mai redus nivel al şomajului! Păi, fraţilor, nu faceţi decât să recunoaşteţi că nu vă place să-i fie bine acestui popor, nu vreţi să ne respectăm, în continuare, cuvântul dat şi legământul asumat! Ţara asta trebuie guvernată responsabil, e Centenarul, la anul, preşedinţia UE… e de muncă şi nu de ceartă! Eu vreau să-i mai transmit o dată arogantului Ponta Victor Viorel, omul care dirijează acest grup şi care se visează înapoi la cârma acestui partid pe care l-a lăsat de izbelişte, ca un mare conducător de oşti în toiul bătăliei… pe Facebook: «Trezeşte-te, Victoraş! Ai trântit meciul şi acum vrei înapoi în echipă?»”. În acest timp, primarul Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a anunţat că nu va fi de acord să participe la şedinţa de azi a Comitetului Executiv al PSD dacă în sală se vor afla şi persoane care nu sunt membri ai acestui for şi care să „îi mitralieze” pe cei care care îşi susţin punctul de vedere. „Dacă în Comitetul Executiv vor fi persoane care nu sunt membre CEx, nu voi mai fi de acord să particip la o şedinţă la care sunt în sală ne-membri CEx şi care mai iau şi cuvântul şi votează, pentru că nu e statutar în primul rând. Cum s-a întâmplat la Neptun: luau cuvântul ne-membri CEx. Mai şi votau. Asta nu înseamnă democraţie în partid, şi nu înseamnă corectitudine şi nu înseamnă să respecţi statutul, când îţi aduci mitralierele într-o şedinţă, să aibă curajul să îi mitralieze pe cei care pur şi simplu consideră că au un punct de vedere şi trebuie să îl susţină”, a spus Firea. Primarul general a mai precizat că alături de Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu va propune citirea în cadrul CEx a scrisorii deschise prin care cei trei cer „demisia imediată” a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă. „Cu siguranţă vom propune citirea documentului, pentru că este normal să fie citit încă o dată, mai ales având în vedere faptul că astăzi domnul Dragnea zicea că a citit, dar de fapt nu citise, spunând că noi ne-am dat cu Iohannis, SPP, SRI şi cu statul paralel. Dacă ar fi citit textul ar fi observat care sunt principiile noastre, pentru ce milităm, în ce direcţie dorim să meargă Partidul Social Democrat, guvernarea, coaliţia majoritară. Ar fi observat aceste principii. Noi vom propune ca acest document să fie dezbătut şi – dacă se va putea sau nu – şi ajunge la un vot”, a adăugat ea.

Potrivit lui Firea, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a sunat lideri din Bucureşti şi din ţară pentru a-i anunţa că va propune în şedinţa Comitetului Executiv excluderea primarului general din Partidul Social Democrat. „Odată propusă excluderea, trebuie să beneficieze de votul a două treimi din membrii Comitetului Executiv. (…) Eu nu cred că domnul Dragnea va strânge două treimi din Comitetul Executiv împotriva mea, pentru că eu nu am încălcat statutul, nu am derapat de la linia partidului, de la programul de guvernare, de la principiul privind susţinerea majorităţii parlamentare”, a declarat vicepreşedintele PSD.

Orban: „Sunt toţi o apă şi-un pământ”

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, consideră că în PSD are loc o reglare de conturi între cei care nu îl mai vor pe Dragnea preşedinte şi cei care au rămas alături de Dragnea. „Din punctul meu de vedere, sunt toţi o apă şi-un pământ. Până mai ieri, dl Stănescu se înţelegea foarte bine cu dl Dragnea şi puneau la cale tot felul de chestiuni în interesul PSD. Nu pot să înţeleg cu ce e mai bun Stănescu astăzi decât Dragnea, iar soluţia pe care o dau semnatarii scrisorii este de-a dreptul ridicolă şi anume menţinerea ca preşedinte al PSD a premierului Dăncilă, care nu ştie pe ce lume trăieşte şi care nu e nici măcar capabilă să înveţe bine limba română şi să citească mesajele pe care i le scriu alţii pe hârtie”, a declarat Orban. În opinia sa, menţinerea premierului Viorica Dăncilă în această funcţie şi asigurarea conducerii partidului de către aceasta nu sunt soluţii. „Singura soluţie este să trimită acasă acest guvern incompetent, un guvern care este format din marionetele lui Dragnea şi ale baronilor judeţeni din jurul lui Dragnea şi să ceară scuze românilor pe care i-au minţit în campania electorală promiţându-le marea cu sarea, în condiţiile în care, de când sunt la putere, ei nu fac altceva decât să agreseze instituţiile statului român printr-o politizare agresivă, nu fac altceva decât să îşi împartă diferitele ciolane în cadrul deselor reîmpărţiri de putere în cadrul guvernului şi nu fac mai nimic pentru oameni”, a susţinut preşedintele Ludovic Orban.