Primarul Gutău spune că Poliția Locală, ADP, DITL și Direcția de Protecție Socială vor avea sedii noi Marea reorganizare

Având în vedere că mulți dintre angajații municipalității își desfășoară munca în condiții nu tocmai bune, dar și din lipsa de spațiu pentru arhivele diferitelor servicii și direcții, primarul Mircia Gutău a decis reorganizarea mai multor spații. „Lucrarea privind reabilitarea Arenelor Traian se va finaliza, sper eu, până la sfârșitul acestui an. Acum, ofertele sunt în stadiul de evaluare, după licitația care a avut loc. În primul rând, în spațiile nou – create se vor muta angajații de la Direcția de Impozite și Taxe Locale. La parterul clădirii va fi amenajat un spațiu de așteptare civilizat pentru râmnicenii care vin să-și plătească taxele, iar la demisol vor fi amenajate vestiare și camere destinate artiștilor care vor evolua pe scena Arenelor Traian. Pe ultimul etaj al clădirii va fi amenajată un fel de cafenea literară, un spațiu unde să-și desfășoare activitatea organizațiile culturale reprezentative ale Râmnicului”, declară Mircia Gutău. În ce privește clădirea unde-și desfășoară acum activitatea DITL, sunt discuții ca mai multe birouri de la Apavil să fie mutate aici, inclusiv cele de pe strada Dacia (din spatele restaurantului Noil). În ceea ce privește angajații de la Poliția Locală (sediu actual lângă Cimitirul Sfântul Ion), Direcția de Protecție Socială (sediu actual pe strada Mihai Viteazu) și Administrația Domeniului Public (sediul actual în zona Libertății), aceștia se vor muta cu toții în fosta clădire Socom pe de strada General Magheru (lângă Casa de Asigurări de Sănătate). „În următoarea ședință a Consiliului Local vom înainta evaluarea noastră privind fosta clădire Socom, pe care o vom prelua pentru Poliția locală, DPS și ADP. Deocamdată, aici vor funcționa cei de la Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, care, deja, au discutat pentru a se muta în spațiile fostei Universități «Spiru Haret». După ce vom face toate aceste schimbări, consider că angajații noștri vor lucra în condiții civilizate, iar locuitorilor din oraș le va fi mai ușor se se deplaseze de la o direcție la alta. În plus, spațiile destinate arhivelor, care sunt destul de voluminoase, vor fi mai generoase”, a mai declarat Mircia Gutău.