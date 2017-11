Primarul Dumbravă a obținut finanțare pentru Trei proiecte necesare pentru Stoenești

Așa cum am mai informat, în comuna Stoenești se vor derula, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, încă trei proiecte importante pentru comunitate. Este vorba despre extinderea sistemului de alimentare cu apa în satul Zmeurăt, extinderea reţelei de canalizare menajeră şi dotarea cu calculatoare, videoproiectoare şi mobilier a Şcolii gimnaziale Stoeneşti.

„Am depus şase proiecte şi au fost finanţate trei. Eu mă declar muțumit, având în vedere că, în 2012, când am preluat frâiele acestei administraţii locale, mi-am propus să alimentăm cu apă şi canalizare întreaga localitate, lucru care, după selectarea proiectelor pe OG 28, mă aduce în stadiul pe care mi-l doream. Am primit un proiect pentru extinderea canalizării în satele unde aveam apă, dar nu aveam canalizare, iar suma este una bună, respectiv 130 de miliarde de lei vechi”, declară primarul Gheorghe Dumbravă.