Primarul Dediu dă lovitura: Cămin cultural cu cinema și sală de fitness în Păușești-Măglași

Autoritățile locale din Păușești-Măglași lucrează la foc continuu: sunt proiecte în derulare, pe care localnicii le așteaptă cu mare interes a fi duse la capăt, proiecte ce urmează să primească undă verde pentru a demara și planuri așternute pe hârtie. Despre lucrările derulate și planurile de dezvoltare a localității am purtat, pe scurt, un dialog cu edilul comunei, Alexandru Dorel Dediu:

– Domn primar, luna martie a adus bucurie în sânul autorităților locale, fiind semnate trei proiecte de mare interes pentru comunitatea pe care o reprezentați. Vorbiți-mi puțin despre cele trei obiective abia punctate.

Într-adevăr, sunt trei proiecte pe PNDL 2, semnate luna trecută: extindere și modernizare Școala din Valea Cheii, modernizarea dispensarului uman și extinderea rețelei de apă. Am parcurs etapele pentru achiziție, sunt băgate pe SEAP, au fost validate două obiective: reabilitarea dispensarului medical și extinderea rețelei de apă.. Vom parcurge analiza documentațiilor în următoarele 10 zile, apoi vom semna contractele.

– Când estimați dumneavoastră că vor demara lucrările propriu-zise?

Cred că undeva pe la sfârșitul acestei luni, probabil începutul lunii mai. Imediat ce vor fi semnate contractele, vom da drumul lucrărilor.

– Am observat că, în ceea ce privește un alt obiectiv în lucru, mai precis Căminul cultural, lucrurile s-au mișcat destul de repede. Cel puțin, exteriorul este aproape gata.

La Căminul cultural, lucrările sunt avansate. Exteriorul este aproape finalizat. Lucrăm la interioare: amenajarea unei săli de filme, cu 300 de locuri, scaune, aparatură 3D pentru proiecția filmelor, amenajarea scenei cu ecran, lumini etc. Investiția este realizată prin Compania Națională de Investiții și ajunge la 1,6 milioane lei.

– Domn primar, credeți că vor veni cetățenii la film?

Localnicii abia așteaptă finalizarea căminului. Mereu sunt întrebat cum decurg lucrurile, cam când va fi gata. Pe lângă sala de cinema, vom amenaja pentru tineri și o sală de fitness, cu aparatură specifică, vom aduce biblioteca într-un spațiu creat special pentru acest obiectiv și vom amenaja și un muzeu.

– Până vor fi stabilite firmele câștigătoare, am observat că nu stați. Aveți de lucru, suntem zilnic în teren. Ce investiții sunt deja în derulare?

Lucrăm, în continuare, la amenajarea trotuarelor de-a lungul DN64. E o investiție pe trei ani. De asemenea, am început lucrările la podul ce se va construi peste pârâul Olănești, punctul Pietrari. Chiar azi (n.r. 13 aprilie), am fost în teren, m-am întâlnit cu specialiștii în domeniu. Podul vechi este afectat, dar pe el au fost amplasate conductele de apă și gaz, conducte ce trebuie deviate. Podul este vechi, nu mai are rezistență. În fine, specialiștii au identificat soluția optimă și s-a trecut la treabă.

– Domnule primar Dediu, câți bani ați primit de la CJ Vâlcea, de la începutul anului și până-n prezent?

Ni s-au alocat 116.000 lei pentru drumuri și 125.000 cofinanțări, bani pe care i-am folosit la trotuare.

– Sunteți mulțumit de sumele primite?

Mulțumit nu sunt; sumele sunt foarte mici. Avem, de altfel, și un deficit bugetar, față de anul trecut, de cel puțin 1 milion lei din sumele defalcate de la bugetul de stat. Dar, după cum se aude, s-ar putea la vară să beneficiem de o rectificare bugetară.

– Revenind la unul din proiectele pe PNDL 2, ce presupune amenajarea și dotarea Școlii din Valea Cheii?

La Școala din Valea Cheii, cu clasele I-IV, sunt prevăzute mai multe lucrări: amenajarea grupurilor sanitare pentru elevii de gimnaziu, amenajarea grupurilor sanitare pentru copiii de la grădiniță, amenajarea unui spațiu pentru centrala termică. Încălzirea se va face cu gaze. De asemenea, mai sunt prevăzute: reabilitarea exteriorului și interiorului, canalizare, apă, refacerea finisajelor interioare și exterioare, refacerea acoperișului. Eu sper ca-n toamnă să fie gata. Copiii să intre într-un spațiu nou, curat, amenajat frumos, cu condiții optime de studiu. Vorbim de aproximativ 60 de copii.

– Lucrurile nu se opresc aici. Știu că-n planul dumneavoastră mai există trasat un obiectiv.

Așa este. Am în plan extinderea rețelei de gaze. Sunt cereri foarte multe din partea localnicilor. Lemnele sunt scumpe și, mai mult, nu prea se mai găsesc. Noi avem rețea de gaze pe 18 kilometri, dar mai sunt străzi deficitare la acest capitol. Oricum, vom face și extinderea ca toți cetățenii care au solicitat introducerea gazului să fie mulțumiți, să li se onoreze cererile.