Related Stories

• Sfântă Mărie Mică aduce, an de an, mii de rromi la Bistrița

„Nu știu de nici o Țiganiadă sau Festival dedicat rromilor! Primăria Costești are un eveniment propriu dedicat acestei mari sărbători creștine, un târg în care avem organizator și respectăm legile acestei țări. Nu suntem părtași la nici o Țiganiadă și nici nu vom fi, atâta timp cât nu se respectă nici legislația în vigoare și nici administrația din Costești”, e mesajul extrem de tranșant cu care primarul Toma Peștereanu se pregătește de invazia tradițională a minoritarilor rromi programată pentru sâmbătă, 8 septembrie 2018.

Legenda spune că un bulibaşă bătrân şi bolnav din Gorj s-a rugat la Moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistriţa pentru a-l ierta de păcate. Cum a ieşit de pe poarta bisericii bătrânul a murit. Vestea că Sfântul Grigorie a venit în ajutorul bulibaşei s-a răspândit repede printre ţigani şi de atunci. De atunci, în fiecare an, ţiganii se strâng, de Sfânta Maria Mică să se roage mai întâi la moaştele sfântului, pentru sănătate şi prosperitate, după care îşi întind corturile şi mesele în câmpia din satul Bistriţa, unde împreună cu bulibaşii petrec cu vinuri şi băuturi scumpe, pui, curcani, miei şi purcei la proţap, sarmale, cârnaţi şi fructe.