Primarul Concioiu de la Gușoeni a solicitat fonduri pentru construirea unei grădinițe

Așa cum am informat zilele trecute, admi­nistrația din Gușoeni intenționează moderni­za­rea școlii din localitate cu fonduri de la Mi­nis­terul Dezvoltării. Primarul Nicolae Concioiu explică despre ce e vorba: „Proiectul pentru rea­bilitarea sin­gurei școli din comună are o valoare de apro­xi­mativ 6,5 miliarde de lei vechi. Sper să primim fi­nanțarea, pentru că avem mare nevoie”, de­cla­ră edilul Concioiu. În plus, primarul social – de­mocrat a depus la Ministerul Dezvoltării un pro­iect ce vizează construirea unei grădinițe, fiind nevoie de aproximativ 14 miliarde de lei vechi.