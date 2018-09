Related Stories

Ca urmare a mai multor zvonuri conform cărora ar fi apărut pestă porcină și-n Vâlcea, mai precis în Stoenești și Păușești-Otăsău, edilul Cătălin Avan a decis să lămurească lucrurile, declarând: „…aduc la cunoștința opiniei publice următoarele: în județul Vâlcea sau județele vecine NU EXISTĂ FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ!!! Am discutat cu dl. director DSVSA, Miclea, cu dl președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, cu autoritățile locale din Frâncești și Stoenești și am adus la cunoștința d-lui prefect Florian Marin aceste zvonuri (că am săpat gropi comune, că sunt postate fotografii cu aceste gropi etc) !!! Vă rog mult, nu ne jucăm cu aceste lucruri, epidemia de pestă porcină este chestiune de siguranță națională! Deci, nu mai dați buluc să cumpărați lăzi frigorifice… Unii se îmbogățesc pe spinarea necazurilor noastre!!! Nu ascundem nimic, vă asigur că la această oră situația stă exact cum am descris mai sus!”

Așadar, singurii care pot declara că există pestă porcină sunt specialiștii DSVSA Vâlcea, iar, în acest moment, județul Vâlcea nu se confruntă cu vreun caz.