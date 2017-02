Primarii Robert Schell și Mihai Ionescu, în instanță

Liderul Sindicatului din învățământul preuniversitar, Florin Popa, se află-n instanță cu alte două dosare, respectiv doi primari, privind neplata transportului cadrelor didactice. Este vorba despre autoritățile locale din Brezoi și Cernișoara care au destule întârzieri la acest capitol. Contactat, edilul brezoian, Robert Schell, a declarat, pentru ziarul nostru: „Într-adevăr, n-am reușit să mai decontăm naveta profesorilor de un an de zile. Nu a fost rea intenție, doar că nu am avut bani. Suntem în colaps financiar. Vom face însă eforturi să ne revenim la acest capitol”.

Și primarul comunei Cerni­șoara, Mihai Ionescu, a recunoscut că nu au fost bani pentru plata navetei profesorilor.

Problema nedecontării navetei cadrelor didactice nu este de ieri, de azi, dar la bază stă și bugetul, poate de cele mai multe ori insuficient al localităților. Dacă dosarele au ajuns în instanță, doar acolo se va clarifica situația. Până una, alta, sindicalistul Florin Popa are de gând să înainteze o adresă și prefectul de Vâlcea, Radu Renga, prin care va cere lămurirea situațiilor celor ce nu au plătit transportul profesorilor, dar și al edililor care au refuzat semnarea contractelor școlare cu directorii unităților de învățământ din zonele pe care le reprezintă.