Primăria Râmnicului, în sprijinul Ralucăi Scrieciu

Pe pagina de Facebook a Primăriei Râmnicului a fost postat un mesaj umanitar, în sprijinul unei tinere vâlcence, care are nevoie de sânge, ea trecând prin momente grele ale vieții. Redăm, mai jos, mesajul respectiv:

„Ne gândim ce simte o fată, la 21 de ani, fiind de o lună pe un pat de spital, trecând zilnic prin dureri și pericole cărora noi, ca adulți, nu știu cum le-am face față. Dacă puteți sau dacă vreți, ajutați-o pe Raluca din Râmnicu Vâlcea! Centrele de transfuzii nu au sânge suficient. Nu contează grupa, odată ce se donează în numele ei, oriunde în țară, are prioritate la grupa de care are nevoie. RALUCA SCRIECIU – CNP 2960712385577. SECTIA ATI 3 – FUNDENI”.