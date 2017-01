Primă anuală pentru stimularea creșterii dimensiunii exploatațiilor agricole și a comasării terenurilor

În perioada 15 decembrie 2016 – 15 mai 2017 este deschisă prima sesiune de depunere a proiectelor pentru submăsura (sM) 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Beneficiarii direcți ai acestei submăsuri sunt fermierii care au aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin APIA, și care doresc să cedeze exploatația agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani sau prin contract de vânzare – cumpărare. Aceștia sunt eligibili pentru a încasa o primă de până la 1.500 euro/an, care va fi plătită până în decembrie 2020.

Valoarea primei anuale ce le revine beneficiarilor sM 6.5 este mai mare cu 20% față de suma primită în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri. La prima anuală se vor adăuga sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploatației. Totodată, prin această submăsură sunt sprijinite activ eforturile fermierilor care doresc să-și mărească exploatația agricolă.

Accesarea submăsurii și succe­sul implementării presupune exis­tența unei relații contractuale între doi fermieri. Astfel, deși sunt plătiți cei care cedează exploatația, criteriile de selecție au în vedere și pe cei care preiau exploatațiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeței exploa­tate, și comasarea terenurilor agri­cole. Sprijinul oferit este o oportu­nitate pentru dezvoltarea unor exploatații mai puternice care să beneficieze de fonduri europene pentru investiții. Alocarea disponi­bilă aferentă primei sesiuni de de­pu­nere de proiecte pentru submă­sura 6.5 este de 112,33 milioane de euro.

Sesiunea a fost deschisă în perioada 15 decembrie 2016, ora 9.00 – 15 mai 2017, ora 16.00. Mo­da­litatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR”.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finanțare acordată prin PNDR sunt fermierii care au aplicat cel puțin un an Scheme simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fi aplicat cel puțin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I. Solicitanții care nu au primit sprijin de la APIA în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri nu pot accesa submăsura 6.5. Fermierii care au fost excluși de la plată în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I în anul precedent celui în care a transferat exploatația nu sunt eligibili în cadrul acestei submăsuri.

De exemplu, fermierii care s-au retras din Schema simplificată pentru micii fermieri sau nu au primit plăți în cadrul acestei scheme în anul 2015, nu mai au posibilitatea de a accesa Submăsura 6.5 în anul 2016, deoarece aceștia au obligația de a rămâne în Schema simplificată pentru micii fermieri cel puțin 1 an.

Fermierul va prezenta docu­mente prin care să dovedească dreptul de proprietate. El trebuie să dețină în proprietate cel puțin terenurile sau terenurile și ani­malele care au făcut obiectul spri­jinului în cadrul Schemei simplifi­cate pentru micii fermieri din Pilonul I. Acesta trebuie să transfere defi­nitiv către alt fermier întreaga exploatație a drepturile de plată corespunzătoare.

Transferul definitiv al exploata­ției se va face integral către UN SINGUR FERMIER, care trebuie să fie înregistrat la APIA. Cererea pentru transfer de exploatație trebuie să fie înregistrată la APIA.

Transfer definitiv al terenului se poate face prin următoarele contracte acceptate: Contract de vânzare-cumpărare; și/sau Act de donație; şi/sau Contract de arendă încheiat pe o perioadă de minim 20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

Scorarea unei cereri de finanțare eligibile se realizează în baza următoarelor principii de selecţie: principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploatații (maxim 30 puncte); principiul comasării exploatațiilor (maxim 60 de puncte); principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate (maxim 5 puncte); principiul dreptului real de proprietate (maxim 5 puncte).

Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului și până la data de 31.12.2020 și reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/ an, reprezentând 120% din suma maximă anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I).