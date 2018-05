Premii și medalii pentru sportivii din Asociația Down Vâlcea

Recent, s-a desfășurat Cupa Sen Sport Râmnicu Vâlcea, eveniment sportiv organizat de către ACS Sen Sport, iar tinerii din cadrul Asociației Down Vâlcea s-au remarcat prin talentul lor. Asociația Down Vâlcea a fost reprezentată de către sportivii: Alexia Iancu, Alin Ionescu, Diana Gheran-Popescu, Elena Vlad, Florian Fumur și Radu Stanciu, susținând examenul pentru centura galbenă.

Potrivit datelor furnizate de către președintele Asociației Down Vâlcea, Florin Mărăcine, sportivii cu sindrom Down și-au stăpânit emoțiile și au trecut cu brio proba de centură, primind, ca răsplată, diplome și medalii. Urcarea pe podium a fost un moment mult așteptat de para-karateka vâlceni, care au demonstrat încă o dată beneficiile sportului adaptat pentru persoanele cu dizabilități.

Toate aceste activități sunt premergătoare Campionatului Național de Para-karate, care va avea loc în 26 mai, la Timișoara, și la care sportivii din Vâlcea vor participa pentru a doua oară. Tot zilele trecute, sportivii Asociației au participat și la o demonstrație publică de karate, în cadrul evenimentului „Bucurie în Mișcare”. Tinerii sportivi au primit aplauzele celor prezenți.

„Îi mulțumim nespus lui Paul Dinu și echipei sale pentru toată munca depusă și părinților pentru implicare și seriozitate! Ne considerăm foarte norocoși că am reușit să formăm această echipă de sportivi cu Sindrom Down la Vâlcea, ne mândrim cu ei și le dorim mult succes pe viitor! Îi felicităm pentru centura galbenă și îi așteptăm cu medalii de la Timișoara! Știm cu toții că persoanele cu dizabilități au nevoie de multă muncă, empatie și răbdare pentru a practica acest sport, de aceea apreciem enorm eforturile lor și ale antrenorilor!”, a declarat Florin Mărăcine, președintele Asociației Down Vâlcea.