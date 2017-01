Premii peste premii pentru actorii Teatrului Anton Pann

Șase premiere, participări la douăsprezece festivaluri în țară și în străinătate, nominalizări și peste șase premii, spectacole pe scena altor teatre, spectacole invitate, spectacole de muzică, de balet, concursuri pentru copii şi multe alte diverse evenimente culturale sunt doar câteva elemente care conturează activitatea artistică a Teatrului Anton Pann în 2016.

Bilanţul aferent anului trecut poziționează Teatrul „Anton Pann” printre instituţiile culturale importante din municipiu și din țară. De-a lungul anului 2016 și nu numai, spectacolele Teatrului „Anton Pann” s-au bucurat de aprecierea publicului, a criticii de specialitate, numărul de cronici confirmând acest aspect.

Prima premieră din 2016 a fost „RESPIRĂ” de Duncan Macmillan, regia Adrian Roman, scenografia Traian Tuță și Adrian Roman. A urmat „UBU REGE” de Alfred Jarry, traducerea Romulus Vulpescu, regia şi scenografia Tudor Lucanu. Acest spectacol realizat de Tudor Lucanu va duce și în acest an la Teatrul „Anton Pann” juriul UNITER, în atentia căruia a intrat după participarea de la Festivalului de Teatru „PLEDEZ PENTRU TINE(RI)” de la Piatra Neamţ. Cea de-a treia premieră “TNT” – un spectacol de improvizație exploziv realizat de Mihaela Sârbu și, încheim cu “CRIZE” regia Bogdan Tudor Pelerin, scenografia Bogdan Spătaru, spectacol care s-a jucat chiar în prezența autorului, a dramaturgului Mihai Ignat. Conducerea Teatrului are în vedere ca în fiecare an să realizeze și spectacole pentru copii. Astfel cea de a cincea premieră a anului 2016 a fost „JACK ŞI VREJUL DE FASOLE” regia si scenografia: Valentin Ligi, iar cea de a șasea premieră “CĂSUȚA PRIETENILOR” un spectacol în regia și scenografia tot a lui Valentin Ligi, scenariu Maria Gornic. La aceste premiere în repertoriului Teatrului Anton Pann s-au regăsit alte două spectacole care au fost cap de afis în 2014, 2015 și 2016: ”Ești un animal, Viskovitz!” și “Femei/Bărbați” de Willy Russell, regia Vlad Massaci.

Participări la festivaluri

Actorii Teatrului „Anton Pann” în 2016 au participat la 12 festivaluri, două în afara țării, patru festivaluri naționale și șase festivaluri internationale, recunoașteri de la care s-au întors cu premii.

Festivaluri în străinătate Monodrama spectacolulului „MEDE(E)A” cu un prolog de Seneca, de Nina Mazur, regia Bogdan Tudor Pelerin, a participat vara trecută la două festivaluri. Pe 30 iunie 2016, la Festivalul Internaţional de Monodramă „MonoAKT”, Pejë/Peja, Kosovo și în august 2016, între 3- 7 august, la Festivalul Internaţional de Monodramă Ad Astra, Varna- Bulgaria. De la ambele festivaluri, actrița Iulia Antonie s-a întors cu premii.

Festivaluri internationale în țară . Pentru a treia oară Teatrul „Anton Pann” a fost invitat la Festivalul International de Teatru Nou, de la Arad, cu spectacolul “FEMEI/BĂRBAŢI” de Willy Russell, regia Vlad Massaci. Sala arhiplină și aplauzele de final au demonstrat cât de apreciat a fost spectacolul. În urma faimei câștigate datorită calitații spectacolelor, pentru prima dată Teatrul „Anton Pann” a fost invitat la Constanța la Festivalul Internaţional de Teatru „MITURILE CETĂŢII” cu spectacolul “EŞTI UN ANIMAL, VISKOVITZ!” după Alessandro Boffa, regia Tudor Lucanu. La această primă ediție spectacolul care ajunsese deja un „hit” al teatrului românesc a fost transmis în direct pe cinci ecrane în Constanța și în Mamaia. De la Constanța actorii Teatrului Anton Pann au ajuns în celălalt colț al țării, la Baia Mare, unde are loc cel mai vechi festival internațional de teatru din România. La Festivalul Internaţional de Teatru „ATELIER” au participat cu același spectacolul “EŞTI UN ANIMAL, VISKOVITZ!” după Alessandro Boffa, regia Tudor Lucanu. Au urmat alte două festivaluri: Festivalul de Teatru “Râmnic Interfest” Rm Vâlcea și Festivalului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) Piatra Neamţ, în cadrul cărora Teatrul Anton Pann a participat cu spectacolul „UBU REGE”. Festivalulul Internaţional al Teatrului de Studio -”Davila Interfest”de la Piteşti a încheiat seria festivalurilor internationale. În cadrul acestui festival Teatrul Anton Pann a participat cu spectacolul “RESPIRĂ” de Duncan Macmillan, traducerea şi regia Adrian Roman, scenografia Traian Tuţă.

Festivaluri naționale . La Festivalul de Teatru şi Film pentru Tineret „fesTIN”, de la Caracal Teatrul Anton Pann a participat cu spectacolul “RESPIRĂ”. A urmat Festivalul de Teatru Pentru Copii și Tineret Cărăbuş, Brăila, unde au prezentat spectacolul “POVESTEA IEDUŢULUI RĂSFĂȚAT” și Festivalul de Teatru pentru Copii Aşchiuţă de la Piteşti undebs-au prezentat cu spectacolul “JACK ŞI VREJUL DE FASOLE”.

Tot aici amintim de unul din cele mai importante evenimente de gen, deja cu o veche traditie în lumea teatrului. Vorbim de Gala Tânărului Actor Hop 2016 de la Costineşti, unde din nou Teatrul Anton Pann a prezentat spectacolul “EŞTI UN ANIMAL, VISKOVITZ!” de Alessandro Boffa, un spectacol de Tudor Lucanu. Teatrul Anton Pann s-a bucurat de un succes deosebit, spectacolul “Ești un animal, Viskovitz!” recunoscut ca un hit al teatrului românesc a fost extrem de așteptat, după festival apărând cronici remarcabile în presa de specialitate.

Premiile anului 2016

De la majoritatea festivalurilor,Teatrul „Anton Pann” s-a întors cu premii. Premiul pentru Cea mai bună actriță: Iulia Antonie pentru rolul din spectacolul “MEDE(E)A”. La Festivalul Internaţional de Monodramă Ad Astra, de la Varna Bulgarria, premiul special al juriului spectacolului “ MEDE(E)A”. La Festivalul Internaţional de Teatru „ATELIER” Baia Mare, 3 premii: ”Ești un animal, Viskovitz!” Marele Premiu pentru Cel mai bun spectacol, Nominalizare pentru Cea mai bună actriță – Mădălina Ciotea, Nominalizare pentru Premiul publicului pentru scenografie – Irina Moscu.

La Festivalului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) Piatra Neamţ

premiul pentru cel mai bun actor – VLAD BÎRZANU pentru rolul Ubu din spectacolul “UBU REGE” de Alfred Jarry, regia: Tudor Lucanu.

La Festivalulului Internaţional al Teatrului de Studio -”Davila Interfest” Piteşti, Teatrul Anton Pann s-a întors cu trei premii:

Adrian Roman – premiul pentru regie Goange Marinescu

Maria Simona Arsu – premiul pentru interpretarea unui rol feminin

premiul special al juriului pentru spectacolul “RESPIRĂ”

Teatrul „Anton Pann” a prezentat spectacole și în grădinițele din Rm. Vâlcea cât și în afara localității, în judeţ, la Voineasa, Malaia, Brezoi, Vlădeşti, Băbeni, Olanu, Galicea, Stroeşti, Horezu, Drăgăşani, Păușești, Drăgoeşti. Așteptați au fost de fiecare dată și în Slatina sau Tg. Jiu.

După cum s-a văzut 2016 pentru Teatrul Anton Pann a fost un an bun, dar în același timp si un an trist. Doru Zamfirescu și Gabriel Tudorin, doi actori din vechea gardă a Teatrului Anton Pann s-au dus „să joace printe îngeri”. În acest sens, Teatrul Anton Pann a organizat câteva spectacole caritabile cu strângere de fonduri pentru Doru Zamfirescu care se afla într-o grea suferință. La doar șase luni de la decesul lui, Teatrul Anton Pann anunța cu regret și dispariția celui de al doilea, a lui Gabi Tudorin. Amândoi vor rămâne în amintirea noastă și în istoria teatrului vâlcean. Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Dacă ar fi să vorbim de proiecte pentru 2016 putem să vă spunem doar atât, trupa a început deja lucrul pentru viitoarea premieră, YEN, programată pentru sfârşitul lunii ianuarie.