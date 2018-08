Related Stories

Premieră in localitatea păstorită de către edilul Ion Sandu. In urma semnării unui protocol intre Primăria Perișani și Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu din Pitești, o echipă de medici va sosi in comună pentru a oferi consultații și alte servicii medicale cetățenilor. Cei care vor fi depistați cu diferite afecțiuni, vor putea fi tratați chiar la unitatea medicală din Pitești. Evenimentul va avea loc pe data de 25 august, in intervalul orar 09.00 – 16.00. Medicii le vor oferi cetățenilor idei de prevenție, control medical in regim ambulatoriu, recomandare și scrisoare medicală. Vor fi prestate gratuit servicii medicale in următoarele specialități: cardiologie, stomatologie, psihologie, pneumologie, ORL, psihiatrie etc. Locul de desfășurare a acțiunii: Școala Profesională Perișani. Totul vine in contextul sărbătoririi de către medicii din Pitești a Marii Uniri.

Primăria Perișani pune la dispoziția cetățenilor bolnavi și vârstnici microbuzul din dotare, utilizat in intervalul 08.00 – 11.30.