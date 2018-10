Premieră in județ: Conferința de Chirurgie Româno-Sârbă se ține la Râmnicu Vâlcea

La inceputul lunii noiembrie, mai precis in zilele de 8, 9 și 10 ale lunii, la Râmnicu Vâlcea se va desfășura Conferința de Chirurgie Româno-Sârbă, aflată la cea de-a XIII-a ediție, o manifestare științifică de tradiție cu participare internațională. Potrivit datelor furnizate de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, chirurgul Dan Ponoran, evenimentul medical este organizat de Societatea Română de Chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Colegiul Medicilor Vâlcea și Asociația Prietenii Spitalului Vâlcean, având sprijinul Consiliului Județean Vâlcea și al Primăriei Râmnicului. Vor fi prezenți n municipiul nostru peste 100 de medici din România in specialitatea chirurgie generală și 50 de medici chirurgi din Republica Serbia. Menționăm că ultimele ediții ce s-au desfășurat in țara noastră au avut loc in Craiova, Timișoara și Sibiu, anul acesta județul Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea fiind alese să găzduiască manifestarea. Conferința este organizată anul alternativ in România și Serbia.

Prof.dr. Ion Georgescu, președintele Conferinței de Chirurgie Româno-Sârbă, mulțumește președintelui Constantin Rădulescu și primarului Mircia Gutău pentru că, in anul Centenarului, s-a reușit organizarea acestui eveniment in Râmnicu Vâlcea.