Prefectul Florian Marin, gata să ajute edilii în salubrizarea zonelor

La finele săptămânii trecute, a avut loc, la Instituția Prefectului Vâlcea, prima întâlnire a Consiliului Consultativ al Structurilor Asociative din județul Vâlcea, un proiect al reprezentantului Guvernului în teritoriu, Florian Marin.

„Acum aproape șase luni de zile, am pornit de la o idee, crearea unui forum, a unei platforme de discuții și acțiuni comune cu organizațiile neguvernamentale. Nu era o idee nouă, pentru că și alții o gândiseră înaintea mea, dar nu existase până la acel moment, o materializare a ei… După mai multe sesiuni de întâlniri, în perioada octombrie 2017-februarie 2018, în ziua de Mărțișor, pe 1 martie 2018, am creat prin ordin de prefect Consiliul Consultativ al Structurilor Asociative din județul Vâlcea. Vineri, 23 martie 2018, începând cu ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului, a avut loc prima întâlnire a consiliului, cu următoarele teme de dezbatere: «Activitățile derulate de O.N.G.-uri cu prilejul celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918», precum și posibilitatea implicării ONG-urilor în «Derularea unor campanii de salubrizare și curățenie în județul Vâlcea». A fost o întâlnire utilă, în care ONG-urile au prezentat acțiunile din martie desfășurate sub auspiciile Centenarului și s-a convenit ca pentru luna aprilie să existe o agendă comună a acțiunilor legate de Marea Unire, a mai multor structuri asociativ, la care să participe în parteneriat și Instituția Prefectului. Totodată am căzut de acord cu cei prezenți ca, după 15 aprilie, să sprijinim efortul instituțiilor și al edililor, prin derularea unei campanii de conștientizare, pe paliere de vârstă, a respectării regulilor de curățenie și să fie desfășurate, pe bază de voluntariat, o serie de acțiuni efective de curățenie, în zone prestabilite”, a declarat prefectul de Vâlcea.