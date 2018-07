Popești: contre între consilieri și primar sau cum se duce lupta în zadar…

• restricții pe drumuri sătești, dar lipsește o virgulă • cheltuiala cu ziua comunei s-a rătăcit printre hârtii? • Chiria la stația de gaze, neschimbată de 3 ani • Pompele de căldură „produc doar frig” • Consilierul Șerban: Primăria Popești=AF Măgură

Ultima ședință de consiliu din comuna Popești, de vinerea trecută, a fost una cu scântei. O parte a consilierilor locali au venit în plen cu o solicitare prin care făceau cunoscută doleanța lor, dar și a comunității pe care o reprezintă, de a înființa restricții de tonaj pe unele drumuri comunale sătești. Solicitarea nu a intrat în dezbatere pentru că a secretarul localității a venit cu un viciu de formulare. Legea nu ar da voie administrației locale să intervină cu aceste restricții decât pe drumurile sătești, aspect care nu era precizat în acea cerere…(acolo scria doar comunale) de aici un întreg scandal. Consilierii au interpretat-o ca rea voință sau vreun interes ascuns – dacă pe acolo trebuiau să treacă utilaje, persoane, firme care ar fi fost lezate prin aceste restricții…Aurora Măgură, primarul localității Popești, a fost acuzată că se opune progresului localității, facilitând utilajelor de mare tonaj să strice drumurile și-așa greu încercate de ultimele dezlănțuiri ale naturii. În cele din urmă, cererea consilierilor locali, de această dată, formulată în spiritul legii a fost depusă pentru a intra în plenul următoarei ședințe de consiliu.

Cheltuială, dar să știm și noi!

O altă acuză adusă primăriței de la Popești a fost suma alocată cu organizarea zilei localității. De fapt nu a fost invocată valoarea – respectiv 10.000 de lei – ci forma cum aceasta a trecut prin acte, că la proiectul de hotărâre de consiliu nu era specificată suma alocată, că nu este trecută în procesul verbal al ședinței precedente, că aprobarea ei nu s-a făcut cu jumătate plus unu din voturile consilierilor. Consilierii au acuzat mai mult o serie de vicii de procedură juridică, decât valoarea în sine…oricum din datele prezentate, suma cheltuită ar fi mai mică. Nemulțumirea principală este că primarul nu joacă cu cărțile pe față, așa ar înlătura orice suspiciune…

Chiria la stația de gaze, neschimbată de 3 ani

Conducta de gaze, către transport gazele de la sondele din Popești și Roești către magistrală, un nou punct, noi contre, dar în final, punct de pe ordinea de zi, aprobat. Chiria plătită comunității din Popești a fost un alt reper de contre. Unii consilieri au susținut o mică indexare, primarul și o altă parte din consilieri au tratat propunerea cu precauție, aproape teamă că operatorul s-ar putea retrage și localitatea ar pierde și venitul pe care îl obține din acest contract de închiriere, respectiv 200 de lei/zi.

Banii pentru torenți și-au atins scopul

Inundațiile din ultima săptămână au readus în prim plan investițiile care au vizat torenții, cât de oportune au fost și mai ales cât au ajutat zona pentru a ca apele de pe dealurile înconjurătoare să nu producă ravagii gospodăriilor. Chiar intervenția din ședință a unui localnic, referitoare la aceste canale de scurgere a reactivat și mai mult administrația publică locală de a menține investițiile în acest sector și de a curăța și întreține canalele deja existente. Mai ales că omul era prezent din 2 motive: unul, pentru a trage un semnal de alarmă – curățirea și decolmatarea acestora nu a fost făcută cum trebuie și unul dintre canale l-a „cadorisit” cu o apă în gospodărie de peste o jumătate de metru la ultima ploaie; și doi: de a pune și o bilă albă în urnă, pentru că intervenția celor din comitetul local de urgență i-a limitat considerabil pagubele.

Pompele de căldură „produc doar frig”

Ședința a început furtunos, în timpul ei furtuna a amenințat localitatea la propriu, (dar și-a făcut de cap la Berbești, Roșiile, unde apele au ieșit din matcă) deci nu avea să se termine decât tot cu o furtună de acuze….Așadar: Fostul primar, Alin Popescu, este târât într-un proces de garanție cu firma care a montat pompele de căldură la blocurile din localitate. Motivul este refuzul primăriei Popești de a restitui garanția de bună execuție la această lucrare; cauza fiind respingerea de către comisie a recepției finale. Și aici acuzele vin din toate părțile. Unii spun că proiectul ar fi fost modificat ilegal; ceilalți se apără și spun că orice modificare a trecut de avizarea fondului de mediu, prin care a fost finanțat; unii spun că nu există semnăturile locatarilor prin care și-au dat acordul la modificările din bloc; ceilalți că lucrările nu primeau autorizație fără acest acord…Inițial, proiectul prevedea obținerea apei calde menajere, după care se avea în vedere și racordarea termică a locuințelor. Oricum, proiectul este teoretic finalizat, dar în momentul de față este nefuncțional iar oamenii se încălzesc tot la sobe cu lemn…

Consilierul Șerban: Primăria Popești=AF Măgură

O acuză adusă public de fostul primar Șerban, actual consilier local, dar susținută și de alți consilieri este și modul cum soțul doamnei primar, Aurora Măgură, înțelege să gestioneze anumite momente, situații de fapt într-o instituție publică, cu care, poate din păcate, nu are relații contractuale de personal. Și pentru că nu stăpânesc prea bine legea care guvernează instituția publică, respectiv Primăria, o să punctez doar aspectele aduse în față de consilierul Constantin Șerban și n-o să pot emite eu concluzii.

Așadar, Primăria Popești este numită, mai nou de consilierul nostru – AF Măgură. Și detaliază… „soțul doamnei primar este prezent mai mereu la Primărie” (ok, instituție publică, el cetățean al localității, zic – spirit civic); „dar este mai tot timpul în secretariat sau în biroul primarului pentru a asista la discuții, decizii; emite păreri, trasează sarcini, mai ales angajaților de la societatea de apă” (zona asta, dacă este așa, mă depășește, tac mâlc, o fi altul mai deștept ca mine să tragă concluzii); este la fel de adevărat și faptul că la ultimele inundații același soț al primarului a mers pe cheltuiala proprie și a intervenit cu pompele pentru a limita pagubele produse de viituri, participă activ alături de echipa de fotbal cu diverse sponsorizări. Încâlcite căile din Popești!

O ședință de mai bine de trei ore în care s-au spus multe lucruri, dar s-au rezolvat puține. Am înțeles că în continuare există un conflict mocnit, din care, din când în când, mai izbucnește câte o flacără. Să ardă ea tot răul de la rădăcină sau așteptăm o vâlvătaie mai mare? Să vedem la următoarea ședință de consiliu de la Popești….