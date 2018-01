Pompierii militari vâlceni, la ceas de bilanț

În anul 2017, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea au fost angrenaţi în 7.624 de evenimente, din care:

• 341 incendii;

• 493 incendii de vegetaţie;

• 99 alte situaţii de urgenţă;

• 41 acţiuni pentru asistenţa persoanelor;

• 1.758 acţiuni pentru protecţia comunităţilor;

• 4.605 cazuri de urgenţă asistate de SMURD.

287 deplasări fără intervenţie (259 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 28 alarme false).

Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.);

Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.);

Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.).

Pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 37 de persoane (36 adulţi, 1 copil) şi au fost asistate 4682 persoane. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 359 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de peste 53 de milioane de lei.

Din nefericire, ca urmare a incendiilor au murit 9 persoane(cu vârste cuprinse între 8 ani si 94 de ani) şi 18 persoane au suferit atacuri de panică sau arsuri.

Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 84 utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 77 utilizarea instalaţiilor electrice defecte, 44 probleme legate de coş/canal de fum necorespunzătoare, 34 de acţiuni intenţionate, 30 legate de jar şi scântei de la sistemele de încălzire, 11 aparate electrice lăsate sub tensiune, 8 mijloace de încălzire nesupravegheate, 8 jocul copiilor cu focul, 8 scurgeri de lichide inflamabile, 7 fumatul fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 5 trăsnetul, 5 scântei mecanice, 4 sisteme de încălzire necorespunzătoare, 4 defecţiuni tehnice, 3 echipamente electrice improvizate, 2 mijloace de încălzire improvizate şi alte 7 cauze diferite (frecare, autoaprindere, sudură, radiaţii solare).

În perioada analizată, s-au înregistrat 99 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă: 53 de evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, 27 de inundaţii, 3 alunecări şi prăbuşiri de teren, 2 sablarea sau spălarea căilor publice, o degajare a gheţarilor de pe Olt folosind explozibil, o distrugere de muniţie asanată, 2 alte intervenţii.

Cele mai deosebite intervenţii au fost:degajarea zăpoarelor de gheaţă în comuna Câineni formate pe cursul Râului Olt – 09.02, alunecarea haldei de steril din comuna Alunu -16.05, incendiul de la depozitul neconform de deşeuri din comuna Măldărăşti -20.08,: incendiu la un hotel din oraşul Băile Olăneşti -15.10, incendiu depozit mixt din Rm.Vâlcea – 17.10, incendiu monument istoric – Biserica Sfinții Voievozi din comuna Șutești, satul Boroșești-03.12.

În anul 2017, paramedicii vâlceni au participat la Competiția Mondială – World Rescue Challenge, care s-a desfășurat pentru prima oară în Romania, la Târgu Mureș, ocupând un onorabil loc 10.