Polițiștii vâlceni ne învață Cum să prevenim violența în familie

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea vin cu mai multe precizări, foarte utile, care fac referire la combaterea activă a violenței în familie. Astfel aflăm că, în ultimul timp, noi toţi, ca membri ai societăţii, auzim, vedem şi suntem parte din ce în ce mai des, la diverse acte de violenţă.

„Poate vă imaginaţi că violenţa, aşa cum mulţi dintre noi o percepem, se referă la o bătaie, o lovitură, doar la o formă fizică de manifestare, însă violenţa poate fi și verbală, psihologică, sexuală, economică. Violența în familie cade sub incidenţa Legii nr. 217/2003 R, iar în acest act normativ, sunt prevăzute diferite forme de protecţie socială a victimelor, începând de la internarea în centrele de primire în regim de urgenţă până la emiterea unui ordin de restricţie contra agresorului (ordin ce are valoare de hotărâre judecătorească, iar nerespectarea acestuia înseamnă săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti)”, se arată într-un comunicat de presă dat publicității pe marginea acestui subiect.

Informații suplimentare

„Pentru a preveni episoadele de violență, evitați certurile în familie, în special cele generate de consumul de alcool, lipsa unui loc de muncă, lipsuri financiare, care pot avea consecințe grave. Dacă soțul/soția sau alt membru al familiei este sub influența băuturilor alcoolice și are tendințe de agresivitate, feriți-vă din calea acestuia și ascundeți obiectele periculoase! Vă recomandăm să adoptaţi un comportament paşnic şi civilizat! Sunați la numărul unic de urgenţă 112 dacă sunteți victima sau martorul unei infracţiuni!”, se mai arată în materialul de presă la care am făcut referire.