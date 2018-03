Poeta de origine vâlceană Emilia Dănescu, Premiată a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”

Gala de Premiere a Festivalului-Concurs de Literatură „Alexandru Macedonski”, aflat la a V-a ediţie, a avut loc, anul acesta, în Sala «Millenium» a Bursei Internaţionale de Valori Bucureşti. Eveniment de excepţie, desfășurat pe parcursul a două zile (10 şi 11 martie 2018) în organizarea Asociaţiei Macedonenilor din România, sub patronajul spiritual al poetului de origine macedoneană Alexandru Macedonski, festivalul a reunit scriitori, poeţi, prozatori și eseiști, pictori, jurnalişti, oameni de cultură şi artă din Bucureşti şi din ţară. Reuniunea cultural-literară a fost onorată prin prezența preşedintei de onoare a Asociaţiei Macedonenilor din România – Constantina Dumitrescu, a lui Aurel Maria Baros – preşedintele Filialei Proză Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România, a scriitorilor Gelu Negrea, Aureliu Goci, Florentin Popescu, Emil Lungeanu, Elena Armenescu, Mihai Antonescu, Lucian Gruia, Eugen Lenghel ș.a. Ca parteneri ai festivalului au fost revista on-line „Literatura de azi”, reprezentată de scriitoarea Ramona Muller şi de Fundația culturală „Romeo şi Julieta la Mizil”, prin profesorii Laurenţiu Bădicioiu şi Victor Minea. A moderat macedoneanca Oana Roşca, realizator la TVR Bucureşti.

Concursul „Alexandru Macedonski” a cuprins trei secţiuni: poezie, proză şi teatru, fiind deschis atât scriitorilor care nu au debutat în volum, cât şi celor consacrați, cu volume publicate, membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor din România. Textele şi cărţile înscrise în concurs au fost judecate de un juriu al cărui preşedinte a fost reputatul scriitor Aurel Maria Baros. Premiile, în număr de trei la fiecare secţiune, au constat în câte o diplomă, un trofeu şi o recompensă în bani.

În deschiderea evenimentului, criticul literar Aureliu Goci a conferenţiat despre personalitatea „poetului rondelurilor”, omagiat la 164 de ani de naştere (14 martie 1854).

Între premianții festivalului-concurs, spre mândria vâlcenilor și a Editurii „Antim Ivireanul”, care, în vara acestui an, aniversează 25 de ani de la fondare, poeta de origine vâlceană Emilia Dănescu a obţinut Premiul II pentru volumul de versuri „Vocile umbrei”, publicat la prestigioasa editură amintită mai înainte. După cuvintele de mulţumire, poeta a susţinut un scurt recital poetic din volumul premiat. Premiul I la Poezie (scriitorii consacraţi) a fost acordat poetului piteștean Călin Vlasie pentru „Opera poetică”, volum editat la Cartea Românească.

Într-o atmosferă prietenească, de comunicare interetnică şi culturală, cei prezenţi au făcut schimb de cărţi, reviste şi materiale de promovare, descoperind, o dată în plus, tradiţiile şi cultura specifice macedonene.