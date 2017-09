Podul către Spârleni, important pentru locuitorii din Gușoeni

Patru proiecte ale administrației din Gușoeni au primit aviz favorabil și vor fi finanțate prin PNDL 2. Este vorba de reabilitarea Şcolii gimnaziale (proiect în valoare de 6 miliarde lei vechi), construirea unei grădiniţe cu program prelungit (13 miliarde de lei vechi), modernizarea, extinderea şi dotarea dispensarului uman (14.5 miliarde de lei vechi) şi construcţia unui pod din beton armat peste pârâul Guşoianca, în zona Spârleni (4 miliarde lei vechi).

„Lucrarea este deja licitată, iar podul respectiv are rolul de a lega satul de centru cu satul Spârleni Deal, dar are și rol strategic, în situaţia în care podul de pe drumul naţional are de suferit, acest pod poate fi folosit pentru ca cele peste 200 de gospodării din zonă să nu rămână izolate”, declară primarul Nicolae Concioiu.