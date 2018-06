Ploaie torențială cum n-a văzut Perișaniul de cinci ani

Ploaia torențială de la mijlocul săptămânii trecute a afectat infrastructura rutieră din comuna Perișani. Timp de trei ore, a fost pusă la încercare rezistența căilor de acces, după cum însuși declară primarul Ion Sandu. „A fost o ploaie torențială, dar norocul a fost că nu a plouat așa mult în toată comuna. Ploaia torențială s-a simțit mai mult într-o treime din localitate, în zona Sud-Vestică. Culturile agricole nu au fost afectate, dar apele colectate de pe versanți au ridicat mult nivelul apei. Am intervenit cu utilaje, am făcut o reabilitare parțială și am întocmit un raport cu toate pagubele, raport ce va ajunge la Instituția Prefectului”, a declarat edilul Ion Sandu.

În context, este de amintit și faptul că autoritățile locale declară că nu a mai plouat așa mult, într-un interval foarte scurt de timp, de aproximativ cinci ani.