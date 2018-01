Peștereanu jr., talent precoce într-ale picturii

• Mihnea, băiatul edilului din Costești, moștenește înclinația spre pictură și artă a mamei

Luni, 15 ianuarie 2018 – de Ziua Culturii Naţionale – la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a avut loc punctul culminant al Concursului de creaţie pentru elevi ”Vâlcea – Colţ de rai”, Ediţia a VI-a: festivitatea de premiere la nivel judeţean, cu „deconspirarea” locurilor I, II, III şi a menţiunilor, precum şi a distincţiilor decernate de partenerii noştri – Societatea Culturală „Anton Pann”, Cercul de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”, Cenaclul „Petale”, Filiala Vâlcea „Cultul Eroilor”.

Pe lista câștigătorilor se găsește și fiul primarului PSD din Costești. Mihnea Peștereanu a obținut premiul I la pictură. De la Costești, elevii și profesorii participanți au fost Andreea Cristina Popescu, Maria Cristina Peștereanu, Floricica Mândreci, Maria Borăscu și Marinela Neacșu.

Premiul special acordat de „Cercul de la Râmnic” a ajuns la Anastasia Ciobanu, clasa a Vll-a, locul l – secțiunea pictură, Mihnea Peștereanu, clasa a lll-a, iar locul al lll-lea – secțiunea creație video, Alin Constantin-Stoican, clasa a Vl-a.

„A fost prima noastră participare la acest concurs. Câstigătorii fazei locale a concursului, elevi ai Scolii Gimnaziale «Ferigile» Costești au fost: la secțiunea proză, Alin Constantin Stoican, clasa a IV-a, Petruța Ilie, clasa a VI-a, la secțiunea video, Marius Liliac (mențiune – faza județeană), clasa a V-a, Petruța Ilie, clasa a VI-a, la secțiunea desen, Bianca Murgu, clasa a IX-a, Ștefan Bocăneț și Eduard Ionuț Istocescu, clasa a V-a. Concursul a început în luna iunie 2015 și s-a încheiat în data 15 ianuarie 2016 de Ziua Culturii Naționale cu premierea concurenților”, ne-a dezvăluit primarul social-democrat al Costeștiului care nu a uitat să spună că înclinațiile artistice ale fiului sunt moștenite de mama acestuia, a cărei principală preocupare în timpul liber este pictura.

Cei șase copii au primit de la Primăria Costești premii în valoare de 1.500 de lei. Tot primăria a asigurat și transportul la Râmnicu Vâlcea, pentru premiere.