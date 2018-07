Peste o săptămână, Răzvan Sabie – omul OZN – vine la CCI Vâlcea

Lunea viitoare, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea îl va avea drept invitat special pe unul dintre românii care s-au remarcat în Anul Centenarului. Este vorba de argeșeanul Răzvan Sabie, premiant la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva.

La evenimentul desfășurat în această primăvară, Sabie a reușit să câștige marele premiu al presei pentru că a realizat un OZN care ar putea revoluționa transportul aerian de călători.

Răzvan Sabie are 49 ani, s-a născut și crescut în Curtea de Argeș. În 1987, a absolvit Colegiul „Vlaicu Vodă”, după care și-a continuat studiile la Institutul Politehnic București. „Aeronava noastră e destinată pentru viteze mari și foarte mari, în viitor. Aeronava are proprietăți foarte bune pentru a merge în supersonic și poate face niște mișcări pe care alte avioane sau aparate de zbor nu le poate face”, a declarat Răzvan Sabie despre OZN-ul românesc premiat la cel mai important salon internațional de inventică.

Organizat sub înaltul patronaj conferit de către Guvernul Federal Elvețian, Cantonul și Orașul Geneva, precum și de Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală – OMPI, Salonul Internațional de Invenții a ajuns la a 46-a ediție și s-a desfășurat în perioada 11-15 aprilie, la Complexul Expozițional Palexpo, Geneva – Elveția. Anul acesta, în standul național românesc, realizat sub egida Ministerului Cercetării și Inovării, au fost prezentate 36 de invenții, printre care și cea a lui Răzvan Sabie, aleasă câștigătoare.