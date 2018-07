Peste 1000 de joburi vacante în Uniunea Europeană

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 1.112 locuri de muncă vacante. Austriecii fac 300 de angajări, având nevoie de 100 de chelneri, 100 de bucătari, 100 de cameriste. Se solicită cunoașterea limbii germane sau a limbii engleze. Bulgarii caută 10 specialiști serviciul clienți (Video ID Verification Specialist). Nemții au nevoie de personal în construcții: 2 electricieni în construcții (alternativ electrician joasă, medie şi înaltă tensiune sau industrial), 2 montatori instalații electrice, 4 șoferi de camion pe distanțe scurte, 13 șoferi de camion pe distanțe lungi, 5 ospătari pentru banchete, 3 bucătari, 1 ospătar, 1 recepționer, 2 brutari, 1 commis de cuisine, 50 electricieni, 50 instalatori, 50 sudori, 50 lăcătuși, 1 operator excavator, 1 șofer automacara, 3 mecatronişti, 1 carosier, 1 vopsitor auto, 1 montator acoperișuri, 1 operator CNC, 3 tehnicieni în electronică, 1 inginer service, 1 inginer grigotehnicst, 1 programator PLC, 31 manipulanți bagaje, 7 cameriste etc. Se solicită pentru majoritatea locurilor de muncă, limba germană. Croații au nevoie de un muncitor necalificat în construcții, în timp ce francezii caută un angajat pentru domeniul hotelier. În Irlanda sunt 60 de locuri de muncă vacante: 50 tranșator carne, 10 îngrijitori bătrâni. Letonia are nevoie de 10 constructori de drumuri, un conducător excavator și un excavatorist.

Marea Britanie scoate la concurs: 10 posturi de asistenți sociali, 1 coordonator îngrijitor persoane la domiciliu, 1 coordonator îngrijitor persoane la domiciliu, 5 sudori MIG. Olanda are următoarele posturi vacante: 10 lăcătuși confecții metalice, 5 sudori, 5 ingineri mecanici, 10 culegători floarea soarelui, 30 muncitori în producția de hrană, 30 stivuitoriști, 30 manipulanți marfă, 30 muncitori necalificați, 30 lucrători în bucătărie, 30 lucrători la banda de producție, 2 ajutori de bucătar, 20 manipulanți depozit, 20 manipulanți depozit-departament transport, 20 manipulanți depozit departament primire marfă, 20 manipulanți marfa în departamentul de vânzări, 10 creatori buchete de flori etc.

Mai au nevoie de forță de muncă: Polonia, cu 50 de muncitori în construcții, Slovacia, 12 sticlari, Suedia, cu personal în domeniul auto etc.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele accesând portalul www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, compartiment EURES – consilier EURES, Liviu Cochirlea, etaj III, camera 302 și/sau la telefon 0350.419.715