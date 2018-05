Perișănenii acuză, directorul Miclea dă replica: Pot sau nu să-și vândă localnicii din Perișani mieii?

Zarvă în localitatea Perișani, după înlocuirea vechiului medic veterinar cu altul nou, trimis de către conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea (DSVSA Vâlcea). Localnicii susțin că toată activitatea lor este blocată: nu-și pot vinde mieii, deși au început să sosească în localitate persoane interesate, de pe la Sibiu, nu li se pot număra animalele pentru subvenții APIA deoarece, spun ei, noul medic veterinar nu poate elibera decât adeverințe. Practic, sau mai pe scurt, îi cam sunt îngrădite atribuțiile. Perișănenii sunt revoltați: e prima dată când se confruntă cu o astfel de situație, mai ales că localitatea deține peste 20.000 capete de ovine. Oamenii recunosc că nu erau foarte mulțumiți de comportamentul medicului veterinar, dar consideră că nu era momentul unei schimbări. Cel puțin nu acum.

Contactat, directorul DSVSA Vâlcea, Mihai Gabriel Miclea, a precizat că lucrurile stau cu totul altfel și că va merge personal în Perișani să lămurească situația: „Într-adevăr, vechiul medic veterinar nu mai lucrează la cabinetul din Perișani. A fost înlocuit cu un medic veterinar din structurile noastre, trimis de către DSVSA Vâlcea, până se va angaja un nou medic. Poate participa oricine este interesat să asigure serviciile în zonă. Nu este adevărat, însă, că noul medic nu eliberează decât adeverințe. Adeverințe nu se mai dau de mult, iar medicul veterinar trimis de noi are aceleași atribuții ca și fostul. Ce să spun? Vechiul medic nu a mai putut face față activității: mai are în coordonare activitatea din alte două comune: Racovița și Boișoara. Problema e pe SEAP, unde se tot amână licitația. Cât despre vânzarea mieilor, localnicii cred că tot ce ține de animale ține și de DSVSA. Ei doresc să intre într-o asociație, practic, e o luptă între ei și, da, le trebuie un act notarial. Acum, se lucrează cu oamenii noștri până la reglementarea situației, deci zona nu e descoperită, din acest punct de vedere. Am tot zis să ajung acolo, să pun anunțul să cunoască populația cum stă treaba, de fapt”.

Directorul DSVSA Vâlcea, Mihai Gabriel Miclea, estimează că lucrurile se vor reglementa în maxim trei săptămâni.