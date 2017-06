Pe surse: El e premierul dorit de PSD Vâlcea!

• Mihai Tudose și Costi Rădulescu, prietenie din „tinerețea politică”

Discuțiile referitoare la numele viitorului șef de cabinet pornesc de la un nume care, neoficial, ar putea aduce beneficii pesediștilor vâlceni și, poate, chiar județului.

Mihai Tudose a terminat facultatea în 1994 şi a deţinut, pe rând, funcţia de şef birou senatorial, în perioada 1992-1999, apoi, timp de un an, a fost jurist la SC Farex SA Brăila şi consilier jude­ţean, iar din 2000 până în prezent a fost deputat.

După ce, în 2006, a urmat cursurile Cole­giului Superior de Securitate Naţională, Serviciul Român de Informaţii, în 2007 a obţinut un master în Politici Economice Europene la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, iar în 2007 a devenit doctor al Academiei Naţionale de Informaţii. A fost membru al FDSN din 1992, apoi, timp de patru ani, a fost secretar organizatoric, preşedinte al filialei Brăila a PSD şi lider al organizaţiei municipale, fiind ales recent lider al filialei judeţene. Acesta are o colecţie filatelică estimată la o valoare de 30.000 de euro, achiziţionată în perioada 1980-1987.

Tudose despre Oltchim

Interesant de remarcat pentru noi, ca vâlceni, este faptul că Mihai Tudose nu agreează deloc modalitatea de vânzare a combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, vânzare despre care tocmai s-a aflat că a fost, încă o dată, amânată!

Din postura de ministru al Economiei, Tudose a poposit, recent, pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea, iar discursul său despre vânzarea Oltchim nu a lăsat loc de interpretări. Iată care au fost cuvintele celui propus acum de alianța PSD-ALDE pentru funcția de prim-ministru: „Nu știu toți oamenii de pe platformă exact ceea ce se intenționează să se întâmple cu combinatul lor. Într-adevăr, unii din ei au toată viața legată de combinat… Am rugat partea de management a combinatului să aibă grijă de această parte de comunicare așa încât oamenii să știe în fiecare clipă care este viitorul lor, fiind parte activă a acestei vânzări. Am venit să verific dacă această parte de comunicare s-a produs. Le-am cerut să facă o listă cu întrebări pe care să o transmită conducerii administrative și să vedem care sunt răspunsurile. Să stabilim acest gen de comu­nicare… Acest proces de vânzare va dura până la sfârșitul anului, este un proces foarte complicat, durează luni de zile transferul în sine din momentul în care se face atribuirea. Deci, un an de zile acești oameni trebuie ținuți la curent cu tot ce se întâmplă cu ei, cu familii lor, cu viitorul lor. (…) Căderea Oltchimului înseamnă o cădere a județului ca ansamblu. Ce s-a întâmplat pe 6 martie este rezultatul a ce s-a întreprins de niște deștepți tehnocrați! Nu mă feresc de termeni… S-a votat strategia de privatizare în 2015, în aprilie, care prevedea vânzarea la pachet a întregului combinat, dup-aia au venit niște băieți foarte deștepți care au zis că e mai bine să vorbească ei cu Bruxelles-ul și s-o facă din bucățele. Odată ce s-a pornit pe acest drum și Bruxelles-ul a acceptat, puneți dumneavoastră ghilimele, acum asta e… Nu mai putem să dăm înapoi fiind supuși unei eventuale sancțiuni de ajutor de stat. S-a acceptat această reorganizare a planului cu mare atenție la ce se va întâmpla cu aceste bucăți, vor avea prioritate orice ofertă care să ducă în continuare la funcționarea combinatului, nu o vânzare pe bucățele fiindcă această vânzare nu este un scop în sine, este un mijloc ca acest combinat să trăiască! Noul plan de vânzare îl obligă pe proprietar să păstreze obiectul de activitate, prin preț care va fi mult mai mare decât la kilogram, fiindcă astea sunt temerile, vorbind pe românește: există temerea ca cineva să cumpere o bucată, s-o taie și s-o ducă la fier vechi… Oltchim-ul nu se va desființa”.