Pe praful ăsta… Borza s-a apucat de topuri muzicale prin Parlament!

• spectaculosul avocat tocmai ce și-a descărcat sufletul de romantic incurabil cu un clasament de 100 piese străine, dar promite că va continua și pe viitor și cu de-astea mioritice de pahar, de vară…

„Mulți oameni mă percep ca avocatul Borza, managerul Borza și, mai nou, politicianul Borza. O abordare ușor super­ficială și impersonală care gene­rează o anumită imaterialitate și intangibilitate a profilului meu social și uman. Şi, totuși, sunt un om, ca toți ceilalți. Sunt un om care își trăiește intens fiecare minut al existenței sale, care iubește, suferă, plânge, se bucură și speră. Un om care, în puținele momente de intimitate și relaxare, ascultă muzică sau vizionează un film. Sunt încântat, dar în același timp și emo­ționat, să-mi deschid sufletul către voi prin intermediul a 100 de melodii care m-au marcat și care mă definesc ca tempe­rament și personalitate”, explica Remus Borza (foto, al doilea de la stânga spre dreapta), la început de martie 2017, planul de a înșira cele mai „profunde” creații muzicale cu care s-a intersectat de-a lungul vieții.

Ed Sheeran cu „Thinking Out Loud” e bucata muzicală care-l dă pe spate pe Remus Borza: „Iată că am ajuns şi la finalul topului 100 melodii de suflet. În realitate nu a fost un clasament, ci o înşiruire aleatorie a unor piese muzicale cântate de artişti dragi mie. Sper să fi fost şi pe placul vostru. Eu m-am străduit. Au fost zile în care stăteam şi câte o oră până să aleg melodia potrivită. În toate aceste 100 de zile m-am gândit la voi, prietenii mei virtuali. Cu dragoste, simpatie, respect şi recunoştinţă. O persoană care ascultă muzică, citeşte o carte sau vizionează un film, e un om bun. Dar, în primul rând, este un om înţelept. Într-o lume în continuă schimbare, într-o societate în care am cultivat, mai ales în ultimii 27 de ani, nonvaloarea, promiscui­tatea şi, mai nou, delaţiunea, e nevoie să redescoperim ce e bun în noi. Compasiunea, solidaritatea, prietenia şi dragostea. Cultivând aceste calităţi dovedim celorlalţi, dar în primul rând nouă înşine, că suntem oameni. Că suntem români. Tocmai de aceea, de săptămâna viitoare, voi veni cu un top 30 melodii pop româneşti, iar din iulie, că tot e vremea vacanţelor, o dăm pe petrecere. Top 50 melodii populare româneşti.”