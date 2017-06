Pe fondul crizei de la Alunu, Pietreniul a început iar să tremure în fața haldei de steril

• exploatarea de la Bistrița rămâne o amenințare palpabilă, mai ales dacă vremea se strică

„Haldarea de la Pietreni s-a făcut haotic, numai în ultimii zece ani, s-a mai schimbat un pic strategia printr-o haldare în trepte și câteva drenuri!” mesajul șefului administrației din Costești se dorește o avertizare pentru autorități într-un moment în care scenariul apocaliptic de la Alunu sperie tot județul.

Toma Peștereanu, primarul Costeștiului, cere continuarea monitori­zării haldei, mai ales că, în decursul anului 2014, alunecarea a înaintat cu un metru iar acum se află la aproximativ 50 metri de albia râului: „Eu nu vreau să sperii pe nimeni sau să ajung să fiu considerat paranoic dar știți cum e… paza bună… Situația poate scăpa de sub control în cazul unor ploi puternice, acest pericol e real, nu-l inventez nici eu, nici altcineva! E o realitate pe care o simte și o visează noapte de noapte fiecare locuitor din Pietreni…”

Primul om al administrației spune că situația modificării perimetrului de exploatare se agravează de la o zi la alta, din cauza tărăgănării HG-ului salvator așteptat de la Guvern: „Dacă mă credeți, am început să-mi fac griji din ce în ce mai mari pentru că, de două luni de zile, tot așteptăm să prindă viață acele promisiuni de la București cu Hotărârea de Guvern. Dacă și când mai iese acea bucată de hârtie care să salveze economia Vâlcii, nu cred că știe nimeni. Ultima dată când am stat de vorbă cu directorul exploatării, era tot în ceață ca și noi…”