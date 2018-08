Pe 29 august 2018, ambasadorii României din toată lumea ajung la Vâlcea

• Consiliul Judeţean va marca, în premieră, Ziua Diplomaţiei Româneşti

Legislativul judeţului s-a întrunit, vineri dimineaţă, în regim extraordinar, pentru o şedinţă care avea drept ordine de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din județele Gorj şi Vâlcea la servicii medicale de urgenţă” şi a Acordului de Parteneriat, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia județelor Gorj şi Vâlcea„ şi a Acordului de Parteneriat, Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării „Zilei Diplomaţiei Române” în judeţul Vâlcea şi suportarea cheltuielilor ce se vor efectua cu această ocazie din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, în sumă de 47.600 lei.

Dacă primele două proiecte au trecut printr-o unanimitate absolută a celor prezenţi, atunci când s-a ajuns la alocarea unei jumătăţi de milliard lei vechi pentru Ziua Dipomaţiei Româneşti, situaţia a redevenit tensionată.

Opoziţia liberală a acuzat lipsa unor argumente solide şi bine detaliate pentru alocarea acestor bani şi s-a abţinut de la vot. De partea sa, liderul CJ, Constantin Rădulescu (foto, în centrul imaginii), a anunţat că este vorba de un eveniment dedicat promovării Vâlcii, „judeţul turismului total”, în cadrul căruia sunt aşteptaţi să sosească toţi solii României din lume: „Sunt onorat şi extrem de bucuros să primim la Vâlcea diplomaţii României, acei trimişi ai ţării care pot vorbi lumii despre tot ce noi, românii şi România, putem oferi, fiindcă, nu-i aşa, excelenţele lor pot prezenta, prietenilor noştri din ţările în care sunt acreditaţi, judeţul nostru, cu tot ce are el mai frumos şi mai interesant şi cu toate oportunităţile pe care el le poate oferi potenţialilor investitori sau turişti. Consider că aceasta este o ocazie extraordinară pentru noi să arătăm lumii cel mai frumos judeţ din România sau judeţul turismului total, aşa cum îmi place mie să numesc judeţul Vâlcea, de fiecare dată când vorbesc despre el. Sunt convins că, după acest eveniment, se va vorbi despre Vâlcea în multe colţuri ale lumii, în care nu se auzise niciodată despre el”.

În practică, miercuri 29 august 2018, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea va fi gazda ambasadorilor, consulilor generali şi alţi membri ai Corpului Diplomatic Român, care urmează să participe, după un program aprobat de Ministerul Afacerilor Externe, la o suită de evenimente în cadrul cărora va fi marcată „Ziua Diplomaţiei Româneşti” şi vor afla informaţii despre oportunităţile pe care judeţul Vâlcea le oferă, atât din punct de vedere economic, cât şi turistic, informaţii pe care, prin amabilitatea excelenţelor lor, să le prezinte ţărilor prietene prin intermediul misiunilor diplomatice în care au fost acreditaţi.

Din 2005, Ziua Diplomației Române s-a sărbătorit la 1 septembrie. În preajma acestei zile are loc și Reuniunea Anuală a Diplomației Române, eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe și dedicat Corpului diplomatic și consular român, acesta fiind un bun prilej pentru evaluarea activității diplomatice desfășurate în ultimul an și pentru stabilirea principalelor direcții de acțiune pe termen mediu și lung. Organizarea acestei zile a fost instituită prin Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României, art.61.