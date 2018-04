Pasiune întreținută de inspirație și oameni

Se spune că, pentru a întreține pasiunea, este nevoie de inspirație. Ori echipa CNIMB zi de zi a oferit acestui concept motive de a fi prezent în acțiunile desfășurate. Denumit simplu, cu blândețe, Pedagogicul insuflă elevilor voluntariatul ca stil de viață și îi pregătește pentru „ieșirea în diversitate”.

Trecut-au cinci zile altfel decât cele petrecute de obicei la școală, de regulă în acele 36 de săptămâni dintr-un an școlar. Cinci zile în care 50 de elevi și-au însușit rolul de organizator în Școala Altfel, lucrând cu patos pentru realizarea celor mai atractive activități pentru colegii lor. Astfel, jocuri de perspicacitate și consolidarea echipei, precum Vânătoarea de Comori, au fost cele ce au adus un plusvaloare proiectului „Să știm mai multe, să fim mai buni!”. În cadrul atelierelor, elevilor li s-a respectat dreptul de a alege din diverse domenii, cum ar fi sport, îngrijirea personală, sănătate, muzică, domenii lingvistice. Acestea nu doar că au oferit noțiuni științifice, dar s-au pliat și pe gusturile și preferințele lor. Aflat la a doua ediție, concursul de cultură generală a fost reprezentarea scenică a unei competiții savuroase de cunoștințe generale dintr-o multitudine de arii de învățare. Nu au fost testate doar capacitățile de memorare și reproducere a materiei, ci și abilitățile de concentrare, preferințele în domenii nestudiate la școală și spiritul de echipă. Mai mult decât atât, activitățile cu elevii claselor primare dezvăluie latura ludică a personalității noastre. Teatru, muzică, dans, exerciții de mișcare – toate acestea au minunat printre cei mici.

„Școala Altfel” nu este doar un șir de cinci zile lucrătoare în care nu se fac cursurile cu care am fost obișnuiți. Pentru elevii Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab”, Școala Altfel înseamnă zâmbete, echipă, pasiune și perseverență. Închei prin a mărturisi recunoștința față de oamenii cu care am format tabloul acestei săptămâni. Îi aplaud, căci aplauzele sunt atunci când o persoană se bucură de reușita altei persoane.

Ana Maria BUGIU, președinte CSE CNI „Matei Basarab”