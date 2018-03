Parc de agrement și ștrand la Slătioara!

Pe Platoul «Slătioare», administraţia locală, condusă de edilul social-democrat Sorin Romcescu (foto), are în vedere amenajarea unui parc de agrement, dar şi a unui ştrand cu apă sărată.

„Platoul «Slătioare» oferă un cadru unic, iar în zona bazinelor de apă, noi avem un izvor cu apă sărată, şi mi-aş dori să amenajăm zona, dar nu aşa cum este la Ocne. Aş vrea să existe mai multe bazine mai mici, amenajate individual, unde să poţi sta într-un cadru mai intim, nu cu încă 50 de persoane. Tot acolo, ne-am mai dori să putem face un ştrand normal, pentru că nu există în zonă, şi vă spun că poziţia extraordinară ar face ca un astfel de proiect să fie viabil. Vom amenaja şi spaţii de recreere, nu o zonă foarte mare, dar să fie ceva frumos, cu bun gust. Treptat se va dezvolta şi zona pentru care am făcut acest PUZ. Am zis să începem tot noi, administraţia locală, să dezvoltăm zona, să creăm o bază, pentru ca cei care vor veni să construiască în zona respectivă să nu spună că şi-au început construcţiile în câmp. Avem lotizările făcute, vom pune la dispoziţie terenuri de 2.000-3.000 de metri pătraţi pentru cei care vor veni să investească la Slătioara. Deocamdată nu există axa de finanţare deschisă pentru un astfel de proiect, dar noi lucrăm la el, urmărim şi, în cazul în care vor apărea oportunităţi de finanţare, îl vom depune cu fonduri europene. Dacă vom reuşi acest proiect, veţi vedea că zona dintre Milostea şi Slătioara va da o nouă faţă localităţii Slătioara. Este un proiect pe care eu mi-l doresc foarte mult, un proiect care ar crea locuri de muncă şi care ar dezvolta şi din punct de vedere turistic localitatea, mai ales că drumul acesta duce către Transalpina. Dacă, până acum a fost prioritară infrastructura, de acum înainte ne dorim o dezvoltare turistică a localităţii”, a declarat primarul Sorin Romcescu.