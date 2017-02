Parc cu panouri fotovoltaice la Bălcești?

Primarul orașului Bălcești a început demersurile pentru amena­ja­rea unui parc cu panouri fotovol­taice pe teritoriul localității. „Am discutat cu autoritățile compe­tente și, din păcate, axa de finanțare pe mediu nu este încă deschisă. Am identificat locația, de aproximativ un hectar, lângă stadion, și continuăm pentru a duce la capăt acest proiect. Va fi foarte util, pentru că ne-ar scuti de plata iluminatului public și pentru institu­țiile din oraș. De asemenea, am putea realiza un iluminat modern, cu led-uri”, declară edilul Aleca.