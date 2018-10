Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea, gazda a două concursuri naționale

În zilele 19, 20 și 21 octombrie, Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea a fost gazda a două concursuri: Concursul Naţional de Ecologie şi Protecţia Mediului – „Să iubim natura”, ediţia a IX-a, sub coordonarea prof. Felicia Blidaru şi Concursul Interjudeţean de Artă Decorativă „Meşteşuguri, tradiţii si tehnici de lucru”, ediţia a XII-a, coordonat de prof. Mihaela Sandu.

Concursurile s-au desfă­şurat sub două forme: indirectă şi directă. Participarea indirectă a constat în trimiterea de lucrări pentru următoarele secţiuni: referate, proiecte ecologice şi artă vizuală, în care au fost folosite mai multe tehnici de lucru, precum: pictură, desen, grafică, colaje, modelaj, art-string, tablouri decorative, afişe, postere, pliante, obiecte şi jucării din materiale reciclabile şi din natură, ikebana, quilling, fotografii, machete, împletituri, măşti etc. În ceea ce privește participarea indirectă, au fost primite lucrări din peste 25 de judeţe. Tema concursului de ecologie din acest an a fost: „Verde, viaţă, viitor!”, iar tema concursului de artă s-a intitulat „Culorile toamnei!”

Participanți din toată țara

Participarea directă a constat în ateliere creative de lucru: realizarea de obiecte decorative şi jucării din materiale reciclabile şi din natură şi alte tehnici. În cadrul atelierelor au participat 22 echipaje din: Braşov (C.C. Victoria – prof. dir. Camelia Bertea), Mureş (C.C. Sighişoara – prof. dir. adj. Eugenia Fulop), Alba (C.C. Sebeş – prof. dir. Corina Cotea), Argeş (P.C. Piteşti – prof. Daniela Georgescu), Dolj (P.C. Craiova – prof. Mariana Oprea), Gorj (C.C. Motru – dir. prof. Elena Nistoran), Olt (P.C. Slatina – prof. Carmen Bolocan), Sibiu (P.C. Sibiu – prof. Roxana Teleabă), Dâmboviţa (C.C. Moreni – prof. Rodica Sandu), Teleorman (C.C. Roşiorii de Vede – prof. Adriana Vilău, prof. Valentina Dobre ), Vâlcea (P.C. Mun. Rm. Vâlcea – prof. Mihaela Bobocu, prof. Liliana Rotaru, prof. Gheorghe Tîrcă, prof. Felicia Blidaru, prof. Adrian Luţă, prof. Mihaela Sandu, C.C. Călimăneşti – prof. Gheorghe Talpoş, C.C. Horezu – prof. Iuliana Avram, prof. Cristian Sima, C.C. Drăgăşani – prof. Costache Nicoleta, Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu”, Drăgăşani – prof. Luţă A.).

Criteriile de selecţie a lucrărilor au fost originalitatea, creativitatea, utilitatea şi complexitatea acestora. Au fost premiaţi elevii cei mai creativi, pe categorii de vârstă, în cadrul fiecărei secţiuni. Printre partenerii și sponsorii care au contribuit la desfășurarea concursurilor amintim: Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” din Râmnicu Vâlcea, Administrația Națională Apele Române – ABA Olt, Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea.

Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Cătălin Sîiulescu, director Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea.