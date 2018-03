„Orașul mai are nevoie de-un cimitir”

• declară primarul Mircia Gutău

Găsirea unui loc de veci este într-adevăr o problemă pentru mulți râmniceni cărora le decedează cineva din familie. În acest sens, municipalitatea a achiziționat un teren în zona Râureni. „Este clar că orașul nostru are nevoie de un nou cimitir, fapt pentru care am preluat ideea de la fosta conducere a Primăriei. Am achiziționat un teren, cu o sumă consistentă, de câteva sute de mii de euro, în zona Râureni, pe lângă fostul târg. Din păcate, legislația s-a modificat între timp, astfel încât distanța față de prima locuință trebuie să fie de 100 metri, nu de 50 metri, cum era până acum. Vom modifica Planul Urbanistic Zonal sau vom aștepta o posibilă modificare a legislației, prin care să se revină la distanța minimă de 50 metri”, declară primarul Mircia Gutău.