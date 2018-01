„Oracolul” Vâncea anunță: „2020 – anul Apocalipsei economice în Vâlcea!”

• liderul UST Cartel ALFA e de părere că prăbușirea definitivă a județului se va consemna în doi ani, la scadența autorizațiilor de mediu pentru platforma chimică

Ionel Vâncea, liderul sindical UST Cartel ALFA Vâlcea, spune că în maxim doi ani de zile, soarta județului va cunoaște o cotitură majoră pe care prea puțini sunt gata să o recunoască acum: „Eu, unul, nu prea știu ce așteptări să am de la 2018! O spun sincer… Va fi un an agitat din cauza scumpirilor care merg în lanț și care, din ce văd eu, trece pe planul doi la actualii guvernanți. Pe ei văd că-i arde mai mult politica decât economia și prețurile! Degeaba le dai pensionarilor un milion în plus la pensie dacă a explodat și curentul și toate celelalte. E o realitate! Ce să faci cu banii aia care nu acoperă nici jumătate din creșterile de prețuri la gaze și pâine?!” Despre vânzarea Oltchim, Vâncea e tranșant: „Aici, treaba e simplă: dacă omul preia salariații și le asigură un viitor, nimeni nu are nici o problemă, dimpotrivă! E bine că e un român, că nu e încă o mare marcă românească înstrăinată… E un pic de emoție, știți cum e cu privatizările, cum a fost după Revoluție dar… asta e, acum! Problemele reale vor veni în doi ani de aici înainte… Dacă din 2020, trebuie să plătești niște autorizații de mediu cifrate la câte sute de milioane de euro și lucrurile merg tot așa… E la mijloc tot viitorul platformei chimice nu doar Oltchim! Nu mai e loc să fim păsuiți pentru că Guvernul României a negociat condițiile de mediu într-un hal… inimaginabil! Am fost, iar, mai catolici decât Papa în ce privește protecția mediului! Povara asta va pica pe umerii privaților, vom vedea cine și dacă va putea plăti cam 300 de milioane de euro pentru aceste autorizații de mediu… Vuza a venit până în Sărbători și a fost chiar zilele trecute să vadă pe ce a dat banii… sau îi va da! Unul care se înhamă la o treabă de acest gen își asumă un isc, asta e clar! Nu-i va fi ușor deloc, toți suntem conștienți pentru că v-am zis, nici mult timp nu mai are ca să scoată profit…”