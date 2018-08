Opoziția reproșează, Gutău răspunde

• liberalii atacă două subiecte sensibile: transferul celor 25 de hectare ale fostei unități militare de la Vlădești și preluarea clădirii Socom

Zilele trecute, organizația municipală a PNL a transmis următorul comunicat de presă: „Prin intermediul conferințelor de presă și în comunicatele transmise mass-media, președintele PNL Râmnicu Vâlcea, Bogdan Popescu, a criticat și acuzat la data respectivă, dar și ulterior, acțiunile primarului Mircia Gutău cu privire la distrugerea învățământului tehnologic în scopuri imobiliare îndoielnice, atât din punct de vedere moral, cât și legal. În replică, referitor la acest subiect, pentru a induce în eroare și a manipula în mod voit opinia publică, Primăria Râmnicului a emis un punct de vedere prin care arăta o bună cunoaștere a procedurilor administrative de către actualul edil și bunele sale intenții față de oraș. Acum, probabil tot dintr-o bună înțelegere a legislației administrative, după doar două luni de zile, Mircia Gutău a ajuns în situația penibilă de a revoca propriile sale Hotărâri de Consiliu Local. În fapt, la data de 27.06.2018, la propunerea primarului Gutău Mircia, Consiliul Local a adoptat HCL nr. 197 referitoare la transmiterea imobilului-teren în suprafață de 19.834 m.p. și construcții în suprafață de 6.119 m.p. (n.n. – clădirea și terenul Liceului Tehnologic Oltchim) din proprietatea Municipiului, în proprietatea Universității din Pitești. La data de 31.07.2018, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local se introduce proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 197/27.06.2018 cu motivarea că Ministerul Educației Naționale NU A EMIS AVIZUL PENTRU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI IMOBILULUI ! De asemenea, în textul proiectului HCL scrie clar faptul că revocarea este o operațiune juridică aplicabilă atunci când un act administrativ a devenit NELEGAL sau nu mai este oportun. Ținând cont de repetatele argumentații ale primarului Gutău Mircia pentru realizarea schimbului imobiliar, considerăm că revocarea pentru lipsa oportunității nu intră în discuție, rămânând aspectul nelegalității. Mai mult, Mircia Gutău nu a fost capabil de întocmirea și adoptarea unui act administrativ corect, dar nici de revocarea acestuia, proiectul de HCL pentru revocare fiind respins prin vot”. În replică, primarul Gutău a explicat cum stau lucrurile: „Reorganizarea școlară nu are niciun viciu și nu se mai poate revoca. Aceasta este o parte a problemei, care nu are legătură cu ceea ce susțin liberalii. Ceea ce facem acum este că vrem să luăm pentru oraș cele 25 de hectare ale fostei unități militare de la Vlădești, iar pentru asta vom face un schimb: vom da o hotărâre de Consiliu Local pentru cedarea Liceului Oltchim către Universitatea din Pitești, iar apoi, o altă hotărâre de preluare a terenului de la Vlădești de la Universitatea din Pitești. Prima dată, când am mers la Ministerul Educației Naționale, ni s-a spus că avem nevoie doar de avizul Inspectoratului Școlar Județean. Ulterior, când am discutat cu responsabila departamentului «Investiții» din MEN, ni s-a spus că este nevoie de avizul lor, de la București. Hotărârile despre care vorbesc liberalii s-u bazat pe avizul de la ISJ, care nu era suficient. Data viitoare, voi fi mai explicit… dacă nici atunci cei de la PNL nu vor înțelege, vom aduce un cadru didactic, un educator, să le explice”.

Cea de-a doua parte a comunicatului de presă al PNL se referă la adoptarea, în data de 28 martie 2018, a unei HCL de aprobare a sumei de 2.000.000 lei pentru „începerea lucrărilor de amenajare și reparare a spațiilor de la demisolul imobilului din General Magheru nr. 25 (demisolul clădirii Socom), precum și suplimentarea alocărilor de cheltuieli pentru bunuri și servicii”. „Hotărârea de cumpărare a imobilului situat în General Magheru nr. 25 s-a adoptat ulterior, în ședința extraordinară din data de 2 aprilie 2018. Adică, Primăria a aprobat prin HCL o investiție într-o clădire a cărei proprietar de drept nu era și nu este nici la această dată. Îi solicităm public primarului Gutău Mircia să explice de ce a fost necesară revocarea HCL nr. 197/27.06.2018 și dacă acest caz face obiectul unei verificări din partea instituțiilor statului care acționează în materie penală. La fel, îl înștiințăm pe acesta că are obligația de a justifica plătitorilor de taxe și impozite, majorate tot din voința sa, de ce cheltuiește peste 2 milioane de euro bani publici pe achiziția clădirii Socom, în condițiile în care contractează un împrumut de la bănci, pe 10 ani, în suma de 5,3 milioane de euro”, a transmis Biroul de presă al PNL. Replica primarului Gutău este următoarea: „Creditul pe care l-am contractat nu are nicio legătură cu preluarea clădirii Socom, aveam nevoie de acești bani pentru cofinanțarea unor investiții în oraș. Habar nu au despre ce vorbesc, creditul respectiv este pentru bretelele la pasajul Tudor Vladimirescu, pentru lucrările la Arenele Traian”.