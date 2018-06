Opinia fără dubii a deputatului Eugen Neață: „Comuna Vaideeni, o comunitate exemplu pentru România!”

Recent, deputatul vâlcean Eugen Neață a fost prezent în comuna Vaideeni, acolo unde s-a desfășurat ediția cu numărul 50 a festivalului folclorului păstoresc, cunoscut iată, de jumătate de secol, sub numele de „Învârtita Dorului”. Cu privire la impecabila desfășurare a acestui eveniment reprezentativ pentru comuna Vaideeni, parlamentarul vâlcean a transmis: „Într-un an extrem de important pentru România, Anul Centenarului, la Vaideeni s-a organizat cea de-a 50-a ediție a festivalului folclorului păstoresc, «Învârtita Dorului». Tradiția este păstrată din străbuni și aduce în prim plan portul, cultura, cântecele și folclorul românesc. La eveniment au fost prezenți: ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, primari, reprezentanți ai instituțiilor publice, consilieri locali și județeni. Vin cu drag de fiecare dată la acest frumos festival, unul care, din punctul meu de vedere, este unic”.

„Am întâlnit în comuna Vaideeni, oameni buni, harnici, ospitalieri, dedicați obiceiurilor și tradițiilor strămoșești. Mă bucur că, în această zi importantă pentru comunitate, am fost alături de acești oameni frumoși, uniți și cu sufletul curat. Poveștile meleagurilor te fascinează, emoționează și, în același timp, simți intens mândria de a fi român! Bunătatea omului aduce fericirea și vreau să mulțumesc locuitorilor din comuna Vaideeni pentru exemplul dat în acest sens! Îl felicit pe primarul Daniel Băluță pentru organizarea exemplară a evenimentului și pentru modul în care se dedică comunității pe care o reprezintă!”, a mai punctat deputatul Eugen Neață.