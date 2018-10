Related Stories

Așa a intitulat acest articol un om cu suflet mare, care luptă pentru salvarea persoanelor diagnosticate cu Sindrom Down. Este vorba chiar despre președintele Asociației Down Vâlcea, Florin Mărăcine. Redăm, mai jos, cele câteva rânduri transmise:

„O zi petrecută într-un adevărat colț de Rai! Ziua Ioanei, sufletul pentru care s-a înființat Asociația Down Vâlcea, a fost petrecută de către copiii și părinții persoanelor cu Sindrom Down într-un loc de basm. Părintele Manole, cu bunătate și iubire, ne-a primit cu brațele deschise în acest colț de Rai, Biserica Cetățuia Râmnicu Vâlcea. Aș vrea să mulțumesc din suflet părintelui Manole pentru invitație, pentru primirea plină de dragoste și pentru tot ceea ce a făcut pentru noi! Este unul din oamenii care ne-a fost alături și ne-a încurajat, permanent, în lupta noastră. Copiii l-au îndrăgit tare mult și de-abia așteaptă să-l reîntâlnească. Este minunat cum a reușit să transforme acest loc într-un adevărat colț de Rai!”, semnează Florin Mărăcine, președintele Asociației Down Vâlcea.

Asociația Down Vâlcea s-a înființat în anul 2014 și se adresează tuturor copiilor diagnosticați cu Sindromul Down. Un mare ajutor în toate demersurile vine din partea părinților copiilor cu Sindrom Down, părinți cărora președintele Asociației, Florin Mărăcine, le mulțumește.