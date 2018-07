O grădiniţă – cadoul de Centenar pentru cea mai mare comună a Vâlcii

Primarul celei mai mari aşezări rurale din Vâlcea, Fârtățești, spune că nu sunt multe bucuriile pe care le are de aşteptat din a doua parte a acestui an 2018: „Cu lucrările stăm foarte bine, în ciuda problemelor cu banii şi asta pentru că ne bazăm pe fonduri europene. Avem în derulare o grădiniţă cu program prelungit în satul Giuleşti, peste 75% construită şi care va fi inaugurată, cel mai târziu, la sfârşitul lunii octombrie. Am demarat deja şi achiziţia de bunuri, adică mobilier şi paturi şi cam tot ce ne trebuie acolo. Suntem condiţionaţi şi de vreme, nu vreau să ne grăbim să prindem Ziua Comunei, de Sfântă Mărie Mică, dar cel mai sigur termen pe care sunt dispus acum să-l dau pentru finalizare este finele lunii octombrie. Pe PNDL I, aprobate de Guvernul Cioloș, sunt două obiective: şcoala I-IV Dozeşti cu o investiţie în extinderea, modernizarea şi reabilitarea ei, cât şi la şcoala I-VIII Rusăneşti, la o valoare totală de opt miliarde lei vechi fiecare. Proiectul prevede că vor fi săli de curs noi, toalete interioare plus lucrările de care am amintit deja: consolidare, modernizare, extindere. În cadrul PNDL II, a fost aprobat doar un mic proiect de modernizare a iluminatului public stradal, în valoare de 4,2 miliarde lei vechi. Mai aveam depus şi un altul pe asfaltare17 km, absolut vital pentru noi şi pentru care am fost până la Guvern să arătăm de ce bani avem nevoie…”.

Anunţ şoc la Fârtăţeşti:

„Pregătesc lacătul pentru primărie în trimestrul IV!”

• alesul liberal nu vede nici o şansă pentru finele anului

Nicolae Voicescu, şeful liberal din fruntea administraţiei locale Fârtăţeşti are veşti cât se poate de sumbre pentru comunitatea sa, dar şi pentru judeţ: „Suntem în restanţă cu salariile la primărie două luni de zile şi perspective! Pentru administraţia acestei localităţi, suntem gata în trimestrul IV să punem lacătul. Ce se întâmplă? Avem un centru multifuncţional de servicii sociale, suntem în al cincilea an de funcţionare şi, cu toate astea, DGASPC prin Consiliul Județean nu ne-a dat un leu de cinci ani pentru aceşti copii. Este o ruşine! În plus, mai vorbim de Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, unde se fac buletine pe Fârtăţeşti, Stăneşti şi Măciuca. Noi suntem cei care plătim logistica şi salariile din bugetul local. La ora actuală, vin pe bandă rulantă cererile dinspre handicapaţi şi însoţitorii lor. Anul acesta, ne-au bombardat până ne-au terminat… V-o spun sincer: avem în jur de 150 de dosare. Anul acesta, n-am putut plăti nici un leu către aceste persoane. Situatia este cât se poate de dezastruoasă şi asta în condiţiile în care nu avem cheltuieli aiurea, avem cheltuieli pe proiecte şi cât se poate de legale. La capitolul arierate, e deja vorba de 10 miliarde lei vechi. Situaţia noastră este ştiută inclusiv de vicepremierul Paul Stănescu, la care am fost în audienţă chiar în luna martie şi m-am întors cu promisiune că, la rectificare, nu vom fi trecuţi cu vederea…”.