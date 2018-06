O familie din Golești a refuzat materialele de construcții trimise de Guvern

În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, a fost pusă problema unui pachet de materiale de construcții, refuzat de familia Mosor Constantin. În această situație, reprezentanții CJSU Vâlcea au votat alocarea materialelor către altă familie din comună, a cărei casă, în urma evaluării, s-a constatat că are nevoie de reparații.

„Una din familiile a căror locuințe au fost afectate nu mai vrea pachetul cu materiale de construcții pentru ridicarea casei cu două camere. În acea zonă, există o altă locuință afectată care poate fi refăcută cu aceste materiale. Până acum, două familii au luat materialele de construcții, iar cum se aprobă hotărârea, familia Ana Baciu poate intra în posesia materialelor refuzate de către familia Mosor Constantin. Oricum, chestiile astea sunt temporare. Am făcut documentațiile către Compania Națională de Investiții pentru familiile afectate din satul Blidari, dar ce facem cu ceilalți cetățeni afectați, din alte trei sate? Sper să ne puteți ajuta”, a declarat primarul comunei Golești, Dumitru Ropină.

Refuzul familiei Mosor Constantin are la bază vârsta înaintată (66 de ani), problemele cu sănătatea (afecțiuni cardiace).

Reprezentanții CJSU Vâlcea au aprobat alocarea pachetului cu materiale de construcții destinat familie Mosor Constantin către familia Ana Baciu.