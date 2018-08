O, Captain! My Captain! Adrian Roman pleacă de la Teatrul Anton Pann

Da, nu credeam, dar iată că a sosit și ziua când trebuie să-mi iau la revedere de la omul care se înscrie în istoria teatrului vâlcean cu cele mai multe realizări în plan artistic. Toate aceste realizări vor fi consemnate cândva, undeva. El este omul, inginerul de avioane, regizorul și managerul Teatrului Anton Pann, el este Adrian Roman. Și-a dorit ca acest teatru, cu un buget mult sub limita altor teatre, să fie performant și să participle la cele mai importante evenimente de gen din lumea teatrului precum: Gala Premiilor UNITER, Festivalul Național de Teatru, Festivalul International de Film-TIFF de la Cluj, Festivaluri Nationale și Internaționale, etc. Și a reușit. Pentru acest lucru și pentru toată perioada lucrată cu domnia sa nu pot decât să spun un mare MULTUMESC. După 25 de ani de teatru și aproape 20 de manageriat, regizorul Adrian Roman care a făcut din Teatrul Anton Pann un brand își va face bagajul și va părăsi acestă instituție în care și-a pus tot sufletul. Un regizor care a pus în scenă peste 25 de spectacole de care noi sincer ne-am bucurat, un manager care a știut să aducă aici, la Rm Vâlcea, unii dintre cei mai străluciți regizori, un om care a dat o anumită ținută teatrului, o ținută de înaltă calitate, după chipul și asemănare sa. Un DOMN, un domn prin excelență acesta este omul Adrian Roman, un om fin, un om cu maniere, un om cultivat și un mare pasionat de teatru. Actorii care au lucrat cu domnia sa pot să confirme acest lucru, veneau la teatru de drag, aici, pentru că a cultivat liniștea și armonia, era casa lor cea adevărată. Sperăm că cine-i va lua locul va iubi la fel de mult teatrul, va întreține această armonie și va face tot posibilul, așa cu bani puțini, cum a făcut și Adrian Roman, ca teatrul Anton Pann să se mențină în rândul teatrelor cu importante realizări. Chiar dacă spatiul nu ne permite am să trec în revistă doar câteva dintre spectacolele care i-au adus bucurii, atât lui ca regizor cât și nouă ca spectatori. Pentru prima oară pe scena unui festival international în 2002 cu „ZBORUL – CE FERICIRE!” de Doru Moţoc.

Realizat în 2003 „HOŢUL DE MĂRGĂRITARE” de Valeriu Anania, o bijuterie de spectacol care a ținut ani buni capul de afis la Teatrul Anton Pann, în 2011 fiind invitat într-un turneu prin județul Cluj, culminând cu o reprezentație pe scena Naționalului Cujean; „TREI SURORI” de A.P. Cehov, care a urcat pe scena Palatului Cotroceni; „pe scurt: CARAGIALE” după I.L. Caragiale, care a deschis stagiunea în 2013 la Berlin; „RESPIRĂ” de Duncan Macmillan cu o stagiune permanentă pe scena teatrelor bucureștene, „YEN” de Anna Jordan cu aprecieri la superlativ din partea criticii de specialitate, „TOATE LUCRURILE MINUNATE” și… ar mai fi multe de adăugat. Și ultimul, pe care l-a anticipat ca fiind ultimul, dar care va rămâne ca și celelalte ca un spectacol foarte bun și care se va juca și în această stagiune este „Un dușman al poporului” de Henrik Ibsen. Sunt multe de menționat, dar la final îmi înclin capul în fața acestui om care a iubit teatrul mai mult decât orice și cu respect în numele meu, al colegilor din teatru și al dumneavoastră ca spectatori, îi spun cu admirație un mulțumesc din suflet. Fie să ne revedem sănătoși când Teatrul Anton Pann va împlini 30 de ani de existență, în 2020. Să nu plece cu regrete, să plece cu bucuria că ceea ce a făcut aici, a făcut bine, din pasiune și cu multă responsabilitate. Să ne trăiți, domnule Roman! Întâlnirea cu domnia voastră va fi pentru noi o mare bucurie. La revedere, My Captain!

• Maria Daniela ȘTEFĂNESCU