„Nu s-au respectat multe din normele de protecție a muncii”

• declară Ion Tănăsoiu, șeful ITM Vâlcea, privind tragedia din Ionești, când un tânăr a decedat, prins sub un mal de nisip

Săptămâna trecută, un tânăr muncitor și-a pierdut viața săpând la o fântână, în cur­tea unui localnic, ulterior acesta fiind prins sub un mal de nisip și scos cu mare di­fi­cultate la suprafață după ope­rațiuni ce s-au întins pe mai mult de șase ore. Dificultatea operațiunii a survenit și ca urmare a faptului că muncitorul a fost prins sub pământ la o adâncime de aproximativ șapte-opt metri.

Tragica întâmplare a scos la iveală mai multe nereguli. Cel puțin asta declară ins­pec­torul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, Ion Tănăsoiu (foto): „Nu s-au res­pec­tat multe din normele de protecție a muncii. Inclusiv faptul că nu s-a asigurat sprijinul corespunzător a dus la tragedie. Vom face verificări și vom întocmi un raport în acest sens”.

Conducerea ITM Vâlcea are suspiciuni că victima n-ar fi avut contract de muncă încheiat în formă scrisă, iar suspiciunea trenează și asupra celorlalți muncitori. Menționăm că și la Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea s-a deschis dosar penal.