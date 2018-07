Nu au avut nici o șansă! Șoferii «certați» cu legea au dat iar de belea

• oamenii legii au aplicat sancțiuni în Brezoi, Mihăești și Roești

Polițiștii rutieri au întocmit, din nou, ai multe dosare penale, în urma constatărilor din trafic. În noaptea de 5 iulie, polițiști orașului Brezoi au depistat în trafic, pe raza localității, un șofer cu vârsta de 58 de ani, aflat sub influența alcoolului. În urma testării, a rezultat o alcoolemie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul în cauză a fost condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice. Pe numele conducătorului auto a fost înregistrat un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”.

Polițiștii Serviciului Rutier au oprit în trafic, pentru control, pe raza comunei Mihăești, un șofer cu vârsta de 26 de ani, domiciliat în municipiul Drăgășani. În urma verificărilor, a reieșit că mașina condusă de tânăr era radiată din circulație de către autoritățile din Danemarca. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferului în cauză.

De asemenea, tot la finalul săptămânii trecute, polițistii Secției 8 Rurală Lăpușata au fost sesizați de un participant la trafic cu privire la faptul că, pe raza comunei Roești, un conducător auto avea o manieră de condus imprudentă. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și l-au oprit pentru control pe șoferul cu vârsta de 48 de ani, domiciliat în comuna Berislăvești. În urma verificărilor de rigoare efectuate, a rezultat că acesta avea o alcoolemie de 1,42 mg/l în aerul expirat. Și pe numele acestui șofer imprudent a fost înregistrat un dosar de certare penală.

Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea