„Nu am avut probleme cu ninsorile”

• declară primarul Ungureanu de la Muereasca, după ce a fost sprijinit de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea

Chiar dacă ninsorile din luna ianuarie și de zilele trecute au fost însemnate pe teritoriul comunei Muereasca, primarul Ion Ungu­reanu spune că nu au apărut probleme deosebite în traficul auto.

„Iarna aceasta, nu a fost așa grea, dar am colaborat bine cu cei de la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, cu cei de la Consiliul Județean pentru deszăpezire. Am fost sprijiniți și de la Mănăstirea Frăsinei, astfel că am reușit să degajăm la timp căile de acces, iar dacă a apărut polei, am fost pe fază. Nu au existat probleme în trafic pe drumul județean care traversează comuna noastră, aprovizionarea cu ali­mente a magazinelor din comună sau deplasarea către Mănăstirea Frăsinei derulându-se în condiții bune”, declară liberalul Ungureanu.