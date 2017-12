Nou val de dosare penale pentru șoferi

În noaptea de 13 decembrie a.c., polițiștii orașului Berbești au oprit în trafic, în oraș, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din Zătreni. Bărbatul a refuzat, în urma solicitării polițiștilor să se supună testării cu etilotestul si să însoțească echipajul de poliție la spital, pentru recoltarea probelor biologice. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice.

În seara zilei de 13 decembrie, polițiștii Postului de poliție Dăești au depistat în comună, la volan, un bărbat de 56 de ani, din Călimănești, sub influența băuturilor alcoolice. La testarea acestuia cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar penal.

La aceeași dată, polițiștii Serviciului Rutier au depistat în comuna Budești, pe Drumul Național 7, un șofer de 37 de ani, din municipiul Pitești, care avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat de la data de 2 decembrie a.c. Cercetările continuă și în acest caz.

Ce vă recomandă Poliția în această perioadă?

Neadaptarea vitezei la condițiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere!

Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum și de trafic!

Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!

Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, ploaie abundentă sau ceaţă densă!

Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!

Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident;

Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice;

Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi!Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri.

Nu folosiţi telefoanele mobile în timpul conducerii!

Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele!

Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulaţi, pentru a putea în orice moment manevra şi opri în deplină siguranţă autoturismul, dacă situaţia o impune!

De asemenea, le reamintim șoferilor că, dacă au mai puţin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 km/h mai mică.

Hoți din locuințe, în arest preventiv

Polițiștii municipiului Râmnicu Vâlcea, Serviciului de Investigații Criminale, în cola­bo­rare cu cei din cadrul Serviciului de Operațiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, au reușit identificarea, reținerea, iar ulterior arestarea preventivă pentru doi bărbați din Râmnicu Vâlcea, bănuiți de comiterea mai multor furturi din locuințe: „La data de 6 decembrie, s-a dispus ares­tarea preventivă față de un bărbat de 37 de ani, din Râmnicu Vâlcea, bănuit de comiterea mai multor furturi din locuințe, în perioada septem­brie – decembrie 2017, pe raza comunelor Păușești-Măglași, Ionești și a municipiului Râmnicu Vâlcea. Ulterior, la data de 13 decembrie, a fost arestată preventiv ce-a de-a doua persoană bănuită de comiterea acelorași fapte, un bărbat de 45 de ani, tot din Râmnicu Vâlcea. Astfel, aceștia ar fi pătruns la data de 27 septembrie., într-o locuință din Păușești-Măglași, însă nu ar fi reușit să fure nimic. La data de 19 octombrie, cei doi ar fi sustras mai multe bijuterii, dar și bani dintr-un imobil din Râmnicu Vâlcea, iar la data de 9 noiembrie a.c., bărbații ar fi intrat din nou într-o locuință din Bujoreni, de unde au luat mai multe bijuterii. De asemenea, aceștia ar fi pătruns la data de 9 octombrie, într-o casă din Ionești, de unde au luat bijuterii,160 de euro, 10.000 de lei și 1.200 de dolari, iar la data de 5 decembrie cei doi ar fi sustras dintr-o locuință din Râmnicu Vâlcea, 8.000 de euro și bijuterii de aur. Față de cei doi bărbați, s-a luat măsura ares­tării preventive pentru 30 de zile, fiind încarcerați la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, iar cerce­tările continuă” informează IPJ Vâlcea.