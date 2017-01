Noi fonduri pentru dezvoltarea satelor

• persoanele care doresc să demareze o afacere neagricolă în mediul rural vor avea posibilitatea și în acest an să acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul submăsurii 6.2, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020

Submăsura are ca scop în special, crearea de noi activități neagricole pentru fermierii dețină­tori ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru întreprin­zătorii din mediul rural care se în­cadrează în categoria micro-între­prinderilor sau întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parte­neriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate, con­form Ghidului solicitantului.

Solicitanții eligibili pentru spri­jinul financiar nerambursabil acor­dat prin această sub-măsură sunt: fermieri sau membrii unei gospo­dării agricole care își diversifică acti­vitatea prin înființarea unei acti­vități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA); micro-între­prinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun acti­vi­tăți neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pen­tru sprijin; micro-întreprinderi și în­tre­prinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finan­țare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în mo­men­tul depunerii acesteia (start-ups).

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul sub-măsurii sunt

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îm­bră­căminte, articole de marochi­nărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, far­maceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă-ex: fa­bricare de peleți); industrie meta­lur­­gică, fabricare construcții me-talice, mașini, utilaje și echipa­mente; fabricare produse electrice, elec­tronice) în vederea comer­cia­lizării, producerea și utilizarea ener­­giei din surse regenerabile pen­tru desfășurarea propriei acti­vități, ca parte integrantă a pro­iectului etc.;

• Activități meșteșugărești (ex: ac­tivități de artizanat și alte acti­vități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4;

• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică);

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consul­tanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii desti­nate populației din spațiul rural etc).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: 70% din cuan-tumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăși cinci ani de la data semnării Deciziei de Finanțare. De asemenea, sprijinul financiar va fi în valoare de: 70.000 Euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism și 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități.