Nevaccinați contra rujeolei, cinci copii au ajuns in spital

La bază stă refuzul părinților de a-i imuniza, deși România incă se confruntă cu o epidemie de rujeolă

Cinci copii au ajuns pe paturile spitalelor din județ, in primul trimestru al acestui an, aceștia nefiind imunizați improtriva rujeolei. Potrivit declarației reprezentanților DSP Vâlcea, in toate cazurile la bază a stat refuzul părinților de a-și vaccina copiii, deși țara noastră incă este lovită de o epidemie de rujeolă. Și nu vorbim, neapărat, de părinți de etnie rromă, ci de oameni cu studii superioare, cu o mai mare cultură. Cei cinci copii au fost externați și sunt in afara oricărui pericol. Totuși, pentru a sensibiliza populația asupra improtanței imunizării, mai ales a unor boli grave, DSP Vâlcea a realizat o campanie de informare in acest sens.

La nivelul județului Vâlcea, rata de vaccinare este de 80%, iar in mod normal ar trebui să depășească 90%.

Trei cazuri de rujeolă, in 2017

Incidența (cazurile noi raportate la 1000 de locuitori) a scăzut in 2017 față de 2016: 688 la mia de locuitori față de 923. O analiză a dr. Valeriu Gâlea, din cadrul DSP Vâlcea, atestă că numărul cel mai mare al cazurilor noi de imbolnăvire s-a inregistrat in ceea ce privește afecțiunile aparatului respirator. Locul secund al noilor cazuri este ocupat de afecțiunile digestive și cele osteo articulare. Legat de rujeolă, anul trecut au fost inregistrate trei cazuri, iar in 2016 – două.