Negocierea directă din 23 ianuarie decide soarta pârtiei de la Voineasa

• aceasta are nevoie, până la sfârșitul sezonului, de peste 11.000 de abonați la schi doar pentru a achita redevența…

La câtă cerneală a curs în ultimele săptămâni despre pârtia de schi de la Voineasa, dacă o transformam în zăpadă, deschidem încă două pârtii. A curs și degeaba. Prefectura, Consiliul Județean, instituții peste instituții, ziare, televiziuni au constatat că toată treaba stă în curtea administrației publice locale din Voineasa, care, cu toate că are în administrare cel mai mare domeniu schiabil din România, acesta stă închis din cauza incompetenței celor care răspund direct de această investiție.

Primarul și oamenii lui merg de luni bune din eșec în eșec; prima dată au întârziat scoaterea la licitație; apoi au mărit redevența cu 150 la sută (adevărul este că se băteau zeci de firme s-o administreze!?!), acest lucru a făcut ca la mult trâmbițata licitație din 9 ianuarie să nu se prezinte nicio firmă cu o ofertă concretă. Acum se așteaptă marea negociere directă din 23 ianuarie, după care nu este sigur nimic. Dacă se păstrează condițiile de la ultima licitație, cu aceeași redevență, probabil că nu vor fi prea mulți doritori care să plătească aproximativ 1,2 milioane de lei pentru două luni și jumătate de sezon…