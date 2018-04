Modificări în structura învățământului din Stoenești

Având la dispoziție un buget „subțire”, primarul comunei Stoenești nu renunţă la oportunitățile apărute pe fonduri europene. „Din bugetul auster pe care îl avem anul acesta am luat decizia de a face un studiu de fezabilitate pentru extinderea şcolii de la Stoeneşti. A apărut o axă de finanţare pentru extinderea şi dotarea şcolilor prin POR şi vrem să profităm şi noi de această oportunitate. Am luat hotărârea în Consiliul Local să reducem reţeaua şcolară, pentru că nu mai puteam suporta clase simultan la Dobriceni, clase simultan şi la Stoeneşti. Din această cauză am şi pierdut mulţi copii, care au ales să înveţe la Băile Govora sau la Buneşti. Am închis şcoala de la Dobriceni, iar, din toamnă, copiii se vor muta aici, la Stoeneşti. Acest proiect ni s-ar potrivi ca o mănuşă, ţinând cont că avem aici în jur de 210 elevi. Spaţiul este puţin cam mic, dar această soluţie de modernizare cu fonduri europene ne-ar prinde foarte bine. Ce mă supără este faptul că studiul de fezabilitate ne costă în jur de 100.000 de lei, bani care sunt eligibili, dar pe care noi nu îi avem”, declară Gheorghe Dumbravă.